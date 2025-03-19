Сенатор США попал в громкий секс-скандал: его уже бросили в исправительное заведение

В Соединенных Штатах задержан сенатор законодательного органа Миннесоты Джастин Эйхорн, который в составе группы коллег инициировал законопроект, предусматривавший классификацию отвращения к политике Дональда Трампа как психического расстройства.

Джастин Ейхорн

Впрочем, по информации местной полиции, ярый сторонник Трампа накануне был арестован по подозрению во вовлечении несовершеннолетней в проституцию. В частности, политик считал, что общается с 17-летней девушкой, однако на самом деле его собеседниками были детективы полиции Блумингтона.

Встреча с подозреваемым была организована 17 марта. Полицейские заметили, как мужчина прибыл в условленное место на пикапе, после чего его задержали возле автомобиля. Сначала Эйхорна доставили в тюрьму Департамента полиции Блумингтона, а затем перевели в исправительное учреждение округа Хеннепин.

Окружная прокуратура готовится предъявить ему обвинения в уголовном преступлении – привлечении несовершеннолетних в проституцию.

"Если вы, 40-летний мужчина, приехали в наш район, чтобы заняться сексом с чьим-то ребенком, можете не сомневаться, что мы вас посадим", – сказал начальник полиции Блумингтона Букер Годжес.

Как пишет The Guardian, республиканцы Миннесоты уже призвали Эйхорна сложить полномочия, отметив, что обвинения против него шокируют.

При этом известно, что Эйхорн — один из пяти соавторов законопроекта, который на этой неделе предлагали рассматривать в Сенате Миннесоты. Документ предусматривал включение "синдрома отвращения к Трампу" в официальный перечень психических расстройств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в сенате Нигерии произошел громкий секс-скандал.



