Сенатор установил рекорд, выступая больше суток: как ему это удалось

В ночь на понедельник сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер провел за трибуной Сената США 25 часов и 5 минут без перерыва, установив новый рекорд самого длинного выступления в современной истории этого законодательного института. Он превзошел достижение республиканца Строма Термонда, выступавшего 24 часа и 18 минут в 1957 году.

Сенатор Букер

55-летний Букер не уступал трибуну даже на мгновение, поскольку это позволило бы перейти к другим вопросам повестки дня. Его выступление охватило широкий спектр тем — от критики администрации Трампа до оговорок по поводу ее влияния на жизнь американцев.

Известно, что к выступлению сенатор готовился физически: голодал и ограничил потребление воды, чтобы не было необходимости идти в туалет.

"Это имело и плюсы, и минусы – из-за нехватки воды начали сводить мышцы", – признался Букер в комментарии CNN. "На исходе я просто пытался хоть как-то сдержать судороги".

Свою речь он начал в 19:00 по восточному времени в понедельник, имея при себе только отрывок из Библии. Он пообещал выступать, пока будет иметь на это физические силы. Единственными паузами были молитва в зале в полдень и ответы на вопросы коллег-демократов.

"Это походило на марафон выносливости", — отметил доктор Джеймс Гладстон, руководитель отделения спортивной медицины Mount Sinai в Нью-Йорке.

В то же время он признал, что подход Букера к подготовке был "нетипичным": "Обычно спортсмены перед долгими соревнованиями наоборот активно потребляют углеводы и много пьют воды".

Другой медик, доктор Сажа Мэттью из Атланты, объяснил, что перед подобной нагрузкой организм нуждается в достаточном сне, питательном питании и пополнении электролитов. Их недостаток может привести к мышечным спазмам, обезвоживанию и даже головокружению или проблемам с почками.

В настоящее время Букер восстанавливается после изнурительного выступления. Врачи советуют ему отдохнуть, вернуть электролиты в организм — в том числе с помощью кокосовой воды или спортивных напитков, и постепенно возвращаться к полноценному питанию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что администрацию Трампа критикуют за введение пошлин, впрочем Минфин советует правительствам разных стран не прибегать к мести.



