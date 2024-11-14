Сенсационное назначение: правда ли Трамп назначит Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома

В начале ноября в США состоялись выборы президента – они стали сенсационными, ведь избирательная кампания была динамичной, не обошлось и без скандалов. Большинство американцев поддержали Дональда Трампа. Новоизбранный президент еще не получил полномочия – это произойдет после инаугурации 20 января 2025 года. Однако сейчас Трамп формирует команду, которая будет работать с ним. Так что слухи и домыслы о назначении разных известных лиц не редкость.

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Такая ситуация произошла и с информацией о якобы назначении Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эту информацию, сообщает портал "Комментарии".

“Ложь: бывший телеведущий Fox News, продвигающий российскую пропаганду, Такер Карлсон станет пресс-секретарем Белого дома. Такая новость облетела российские СМИ и соцсети со ссылкой на якобы пресс-релиз избранного президента США Дональда Трампа”, — говорится в сообщении Центра.

Специалисты отмечают, что такой "документ", завирусившийся в сети, является подделкой.

“Трамп делает заявления о новых назначениях в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Однако публикацию о назначении ни Карлсона, ни какого-либо другого на должность пресс-секретаря Белого дома избранный президент США еще не распространял”, — заверили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в среду, 6 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщают СМИ, с Зеленским также побеседовал Илон Маск.

Что бизнесмен пообещал Зеленскому, читайте по ссылке.



