Шокирующая история сплыла в США: сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианн Галлины Глосс погиб в войне против Украины на стороне России. О своем намерении воевать 21-летний Майкл Глосс не предупредил даже родителей. Известно, что он погиб в апреле 2024 года в Донецкой области во время артиллерийского обстрела.

Майкл Глосс

К этому времени семья считала, что Майкл вел мирную жизнь. В некрологе его описали как человека с "благородным сердцем и духом воина", однако не вспомнили, что он воевал за Россию. Его отец, ветеран ВМС США Ларри Глосс, говорил Washington Post, что сын был пацифистом, который "и мухи не обидел бы".

При этом отмечается, что Майкл имел психические расстройства и несколько лет назад перестал принимать лекарства. В январе 2023 года он отправился в Италию работать на фермах, а затем в Турцию, помогать после землетрясения. После посещения Грузии Майкл оказался в России, где, по его словам, встречался с другом. В сентябре 2023 г. он сообщил родителям, что хочет остаться в России, а уже в декабре, по данным журналистов, его направили на фронт в Украину.

Родители испытывали тревогу, отслеживали местонахождение сына и обнаружили, что он находится в месте военной подготовки. Однако Майкл отрицал свою причастность к армии. Лишь после его гибели Государственный департамент США сообщил семье, что Майкл погиб, защищая раненого товарища во время артиллерийских обстрелов.

Для семьи это стало двойным шоком. Родители боялись, что из-за работы матери у ЦРУ Майкла могут использовать как политический инструмент. Его решение остаться в России и участвовать в войне они объясняют психическим состоянием сына, который, по их словам, всегда был противником любой власти и авторитета.

В ЦРУ прокомментировали трагедию, отметив, что считают смерть Майкла личным делом семьи и не рассматривают ее как угрозу национальной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе узнали, какую тактику РФ будет использовать против Украины во время летнего наступления.



