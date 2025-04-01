Серьезная ошибка обойдется Путину дорого: как Трамп готовится поставить РФ на колени

Американский президент Дональд Трамп имеет все необходимые средства, чтобы нанести России сокрушительный удар, если сочтет, что правитель Кремля Владимир Путин блокирует мирное урегулирование. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Марк Тиссен.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

По его убеждению, если Трамп решит, что Кремль является главной преградой для завершения войны в Украине, он может усилить санкции против РФ и значительно увеличить военную поддержку Киева. Журналист отмечает, что сейчас Путин находится в уязвимом положении – экономически и военно его страна ослаблена, а значит, нет реальных шансов преодолеть Украину.

"Ключевые рычаги влияния – в руках Трампа, и он готов ими воспользоваться", – отмечает Тиссен.

По его словам, раздражение Трампа достигло пика после того, как Путин выдвинул требование отставки Владимира Зеленского и формирования переходного правительства в Украине как условия прекращения войны.

"Путин затягивает время и не отдает себе отчета, что он в очень слабой позиции, чтобы диктовать условия. Россия серьезно обескровлена и с экономической, и с военной точки зрения, а это значит, что на переговорах все козыри – у Трампа", – подчеркивает аналитик.

Тиссен отмечает, что критическое состояние российской экономики и военных ресурсов дает Трампу весомый рычаг давления. Если Кремль откажется от мирных договоренностей, США могут приступить к жесткой кампании санкций и давлению по иракскому сценарию.

Обозреватель приводит шокирующие данные: только в 2024 году Россия потеряла более 427 тысяч военных в войне против Украины. Через месяц российская армия теряет больше солдат, чем США за 20 лет войны в Афганистане. Даже аналитики, лояльные Кремлю, признают, что средний срок жизни российского солдата на передовой сейчас не превышает одного месяца.

Как уже писали "Комментарии", Вашингтон поддерживает связь с Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп еще раз дал понять, что он не прочь возобновить прямые переговоры с диктатором КНДР Ким Чен Ином.