Шансы Трампа закончить войну в Украине стремительно падают: прогнозы букмекеров настораживают

Букмекеры снизили вероятность того, что президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание завершить войну в Украине в течение первых трех месяцев после вступления в должность. В день инаугурации республиканца 36% американцев верят в успех его усилий. Соответствующие данные предоставила беттинговая платформа Polymarket.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

Хотя за последнюю неделю шансы Трампа выросли с 28% до 36%, в начале ноября более половины участников платформы считали, что война в Украине завершится к 20 апреля. Общая сумма ставок на это событие составила 9,37 миллиона долларов.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. В своей речи он не упомянул об Украине, но на митинге перед поклонниками в вашингтонской Capital One Arena, состоявшемся накануне, заявил, что положит конец войне в Украине, прекратит хаос на Ближнем Востоке и сможет предотвратить третью мировую войну.

Во время предвыборной гонки Трамп неоднократно утверждал, что сможет завершить войну в Украине через 24 часа. Однако после инаугурации и вступления в должность эти обещания выглядят более сложными для реализации. Теперь его команда говорит о новом сроке в 100 дней. Трамп уже заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине. Аналитики считают, что если новая администрация США захочет быстро договориться о мире, Россия, вероятно, сохранит контроль над оккупированными территориями Украины.

Портал "Комментарии" писал, что опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины или пойти на болезненные компромиссы для Киева, безосновательны. Напротив, по информации британского издания The Independent, глава Белого дома настроен завершить войну в Украине к весне этого года.