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Шантаж Путина Трампом уже начался: названа основная задача для Украины

Пока говорить о проукраинской позиции президента США преждевременно.

29 июля 2025, 15:00
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп и его команда сейчас выбирают тактику давления и запугивания в отношении российского диктатора Владимира Путина и РФ в целом. При этом, как отметил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA, пока рано говорить об откровенно проукраинской позиции американского лидера. Однако у Киева есть шанс использовать ситуацию в своих интересах.

Шантаж Путина Трампом уже начался: названа основная задача для Украины

Фото: 24 Канал

На вопрос, чего добивается команда Трампа в контексте завершения войны России против Украины, Огрызко ответил, что мы наблюдаем попытку оказывать психологическое давление на Москву:

"Именно пугать, шантажировать — вбрасывать те сигналы, которые Кремлю могут показаться неприятными. Например, Индия — страна, которая прекрасно зарабатывает на дешевой российской нефти. Думаю, именно в ее сторону американские угрозы уже сработали. Индия заявила: в случае чего — вернемся к таким предыдущим источникам? откажемся от российской нефти", — отметил дипломат.

Это, по словам Огрызко, болезненный удар по бюджету РФ, ведь потеря такого покупателя приведет к значительному сокращению доходов. Более того, Кремлю придется искать новых партнеров, что будет непросто из-за рисков вторичных санкций.

"В-третьих — России придется еще больше демпинговать. А это — еще более глубокое падение доходов. Это яркий пример, как США, пока на уровне теории, шантажируют Москву", — добавил дипломат.

Огрызко считает, что даже решение США о продаже оружия Украине может быть частью этого давления:

"Сегодня продают на сотни миллионов, а завтра — уже на десятки миллиардов. Если среди нового вооружения будут системы с дальностью в тысячу километров, а России нечем этому противодействовать — это не просто угроза, это настоящий ад", — подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что сенаторы-республиканцы США поддержали более жесткий ультиматум Дональда Трампа к Владимиру Путину. Теперь, вместо ранее озвученных 50 дней, у Кремля есть только 10–12 суток, чтобы согласиться на мирное соглашение с Украиной.



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