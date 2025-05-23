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В США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту

Бен Шапиро критикует сына президента США Дональда Трампа-младшего.

23 мая 2025, 16:40
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Slava Kot

Консервативный блогер Бен Шапиро заявил, что связи сына президента США Дональда Трампа-младшего с быстро обогатившимися организациями в период правления Дональда Трампа вызывают "неудобные вопросы".

В США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

Бен Шапиро в выпуске своего шоу от 22 мая 2025 года отреагировал на заявление Дональда Трампа-младшего о возможности заменить своего отца в должности президента США по истечении его срока. По словам Шапиро, Соединенным Штатам не свойственны династии в руководстве, а прошлые примеры с семьями Кеннеди и Буша были неудачными.

Кроме того, Шапиро указал на черты самого Дональда Трампа-младшего намекнув на возможности существования коррупции из-за его связей с отцом-президентом.

"Если объединить это с тем фактом, что многие организации, с которыми связан Дональд Трамп-младший, зарабатывают огромные суммы денег в течение этого периода, когда его отец является президентом, это безусловно вызывает неудобные вопросы политики администрации Трампа, начиная от Trump memecoin и World Liberty Financial и заканчивая гигантскими соглашениями с недвижимостью в Катаре. Ничего из этого не выглядит хорошо", — сказал Шапиро.

Консервативный блоггер подчеркнул, что администрация Трампа делает "много важных дел". Однако, по его словам, разговоры о том, как члены семьи Трампа, Виткоффа и другие вокруг администрации США зарабатывают деньги, пока Трамп является президентом – это нехорошо и по меньшей мере не полезно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разрешил американцам давать взятки по всему миру.

Также "Комментарии" писали об оказавшемся в центре коррупционного скандала советнике Трампа.




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Источник: https://www.mediamatters.org/ben-shapiro/ben-shapiro-many-organizations-donald-trump-jr-connected-are-making-enormous-amount
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