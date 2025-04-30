Шокированы не только американцы: во что Трамп превратил Белый дом всего за сто дней

Овальный кабинет Дональда Трампа медленно, но уверенно теряет черты офиса лидера демократической страны и превращается в сверкающую галерею роскоши — будто из шоурума его одноимённой башни или резиденции какого-нибудь восточного автократа.

Белый дом

Как отмечают западные СМИ, при Бараке Обаме интерьер Овального кабинета был выдержан в нейтральных, сдержанных тонах. Бежевые диваны, бежевые стены, ковёр того же оттенка. Кто-то мог бы подумать, что это золото — но нет, это был ещё "аскетизм".

После Обамы Джо Байден вернул в кабинет глубокие серые и королевски-синие тона, навеянные эстетикой времён Никсона и Клинтона. Это был офис государственного деятеля, а не тронный зал. Всё выглядело просто, сдержанно и с уважением к функции служения народу.

Однако с возвращением Дональда Трампа Овальный кабинет получил новое лицо — лицо, покрытое золотом. Эстетика "чем больше — тем лучше" чувствуется в каждом углу. Позолота, лепнина, вазы, орлы, зеркала. Кажется, ещё немного — и появятся канделябры на колёсиках.

Тёмные деревянные столики по обе стороны от камина уступили место блестящим золотым тумбам с орлами. На них стоят бюсты Черчилля и Кинга — теперь в компании семи чрезмерно помпезных ваз на каминной полке. А на стенах — позолоченные зеркала, прямо на потайных дверях. Всё это больше похоже на трофейную комнату, чем на рабочий кабинет.

При Байдене камин был простым и сдержанным, серого цвета. Теперь — глянцевая фантазия в стиле "Alibaba Gold". По обе стороны — позолоченные бра, такие, что их можно найти онлайн по скидке. А кресла, которые раньше были бежевыми, теперь переливаются золотистым орнаментом, будто праздничные шторы в ресторане на окраине Лас-Вегаса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах Трампа полностью изменить Белый дом.



