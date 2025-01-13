logo

BTC/USD

92406.65

ETH/USD

3060.03

LTC/USD

96.81

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Шокирующая теория: P.Diddy обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая теория: P.Diddy обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

В чем конспирологи видят связь между рэпером и масштабными пожарами в Лос-Анджелесе

сегодня, 16:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

После масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, повлекших значительные разрушения, в интернете начали появляться разнообразные теории причин этих катастроф. Одной из наиболее обсуждаемых является конспирологическая теория, утверждающая, что известный рэпер и продюсер P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) якобы виноват в этих пожарах. В этой статье мы рассмотрим эту теорию.

Шокирующая теория: P.Diddy обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

P.Diddy обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе. Фото: comments.ua/ua

Кэтрин Остин Фиттс, бывшая чиновница правительства США, высказала предположение, что недавние пожары в Лос-Анджелесе были вызваны не природными факторами, а умышленными действиями человека. Она отметила, что некоторые из наиболее пострадавших зданий принадлежат известным лицам, таким как Джей Зи, Бейонсе, Дженнифер Лопез, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Мэрайя Кэри. Вместе с зданиями звезд были уничтожены из-за доказательств по делу P.Diddy. Это вызвало подозрения в возможной связи между этими событиями и личностью P.Diddy.

Дополнительно сообщается, что дом самого P.Diddy также пострадал от пожара, что привело к уничтожению важных доказательств по делу, а также "скрытых тоннелей для торговли детьми". Эти утверждения усиливают подозрения в возможной связи между рэпером и масштабными пожарами.

Кроме того, указывается на участие правительства в торговле людьми. В частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом якобы сократил бюджет на пожарную безопасность и организовал нехватку воды. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также сократила бюджет пожарной службы, что привело к увольнению квалифицированных пожарных. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса установил систему DEI, по которой новых спасателей почти не готовили к службе.

Следует отметить, что большинство этих утверждений не подтверждены официальными источниками и являются частью конспирологических теорий. Нет доказательств, подтверждающих причастность P.Diddy к пожарам в Лос-Анджелесе.

Официальные расследования причин пожаров в Лос-Анджелесе продолжаются, и пока нет подтверждений относительно преднамеренного поджога или причастности конкретных лиц к этим событиям. Впрочем, уже есть теория, что вероятной причиной возникновения стали фейерверки , запущенные местными жителями в новогоднюю ночь.

Список звезд Голливуда, чьи дома были уничтожены пожарами в материале "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости