После масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, повлекших значительные разрушения, в интернете начали появляться разнообразные теории причин этих катастроф. Одной из наиболее обсуждаемых является конспирологическая теория, утверждающая, что известный рэпер и продюсер P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) якобы виноват в этих пожарах. В этой статье мы рассмотрим эту теорию.

P.Diddy обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе. Фото: comments.ua/ua

Кэтрин Остин Фиттс, бывшая чиновница правительства США, высказала предположение, что недавние пожары в Лос-Анджелесе были вызваны не природными факторами, а умышленными действиями человека. Она отметила, что некоторые из наиболее пострадавших зданий принадлежат известным лицам, таким как Джей Зи, Бейонсе, Дженнифер Лопез, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Мэрайя Кэри. Вместе с зданиями звезд были уничтожены из-за доказательств по делу P.Diddy. Это вызвало подозрения в возможной связи между этими событиями и личностью P.Diddy.

Дополнительно сообщается, что дом самого P.Diddy также пострадал от пожара, что привело к уничтожению важных доказательств по делу, а также "скрытых тоннелей для торговли детьми". Эти утверждения усиливают подозрения в возможной связи между рэпером и масштабными пожарами.

Кроме того, указывается на участие правительства в торговле людьми. В частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом якобы сократил бюджет на пожарную безопасность и организовал нехватку воды. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также сократила бюджет пожарной службы, что привело к увольнению квалифицированных пожарных. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса установил систему DEI, по которой новых спасателей почти не готовили к службе.

Следует отметить, что большинство этих утверждений не подтверждены официальными источниками и являются частью конспирологических теорий. Нет доказательств, подтверждающих причастность P.Diddy к пожарам в Лос-Анджелесе.

Официальные расследования причин пожаров в Лос-Анджелесе продолжаются, и пока нет подтверждений относительно преднамеренного поджога или причастности конкретных лиц к этим событиям. Впрочем, уже есть теория, что вероятной причиной возникновения стали фейерверки , запущенные местными жителями в новогоднюю ночь.

Список звезд Голливуда, чьи дома были уничтожены пожарами в материале "Комментарии".