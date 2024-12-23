logo

BTC/USD

92835.02

ETH/USD

3359.26

LTC/USD

103.60

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Шокирующее убийство в нью-йоркском метро: мужчина поджег спящую женщину
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее убийство в нью-йоркском метро: мужчина поджег спящую женщину

В США мужчина поджег женщину в вагоне метро. Она моментально загорелась и потом скончалась.

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Утром, 22 декабря, в нью-йоркском метро произошла трагедия, всколыхнувшая город. Неизвестный мужчина убил женщину, поджег ее одежду прямо в поезде. Полиция называет инцидент "жестоким убийством", вызвавший возмущение общественности.

Шокирующее убийство в нью-йоркском метро: мужчина поджег спящую женщину

Мужчина поджег женщину в вагоне метро

Преступление произошло около 7:30 утра на станции Coney Island-Stillwell Avenue в Бруклине. Жертва сидела неподвижно в поезде линии F, когда к ней подошел мужчина с зажигалкой. Нападающий молча поджег ее одежду, и пламя охватило женщину в считанные секунды. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина, совершивший поджог спокойно наблюдает за пылающей женщиной со скамейки.

Несмотря на усилия офицеров полиции, потушивших огонь с помощью огнетушителей, женщина погибла на месте. Ее личность пока не установлена. Подозреваемый был задержан через восемь часов после нападения на другой станции метро Манхеттена. Известно, что он иммигрант из Гватемалы, но его имя не разглашается. Мужчина находится под стражей, а обвинения против него готовятся.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил благодарность гражданам, которые помогли полиции обнаружить преступника. В своем сообщении на платформе X он подчеркнул, что город стремится обеспечить безопасность для всех пассажиров метро.

"Этому мужчине избалованного поведения нет места в наших метро, ​​и мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить скорейшее правосудие для всех жертв насильственных преступлений", — сказал Адамс.

Хотя ежедневно в метро Нью-Йорка совершается около 4 миллионов поездок, насильственные преступления остаются относительно редким явлением. По данным полиции, в 2024 году было зафиксировано девять убийств в метро, ​​что больше, чем за аналогичный период 2023 года – пять убийств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем случае в Швеции, когда в прямом эфире застрелили популярного рэпера.

Также "Комментарии" писали о том, как в США двухлетний ребенок случайно убил из пистолета собственную мать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2024/12/22/us/nyc-subway-fire-woman-death/index.html
Теги:

Новости

Все новости