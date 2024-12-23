Шокирующее убийство в нью-йоркском метро: мужчина поджег спящую женщину

Утром, 22 декабря, в нью-йоркском метро произошла трагедия, всколыхнувшая город. Неизвестный мужчина убил женщину, поджег ее одежду прямо в поезде. Полиция называет инцидент "жестоким убийством", вызвавший возмущение общественности.

Мужчина поджег женщину в вагоне метро

Преступление произошло около 7:30 утра на станции Coney Island-Stillwell Avenue в Бруклине. Жертва сидела неподвижно в поезде линии F, когда к ней подошел мужчина с зажигалкой. Нападающий молча поджег ее одежду, и пламя охватило женщину в считанные секунды. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина, совершивший поджог спокойно наблюдает за пылающей женщиной со скамейки.

Несмотря на усилия офицеров полиции, потушивших огонь с помощью огнетушителей, женщина погибла на месте. Ее личность пока не установлена. Подозреваемый был задержан через восемь часов после нападения на другой станции метро Манхеттена. Известно, что он иммигрант из Гватемалы, но его имя не разглашается. Мужчина находится под стражей, а обвинения против него готовятся.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил благодарность гражданам, которые помогли полиции обнаружить преступника. В своем сообщении на платформе X он подчеркнул, что город стремится обеспечить безопасность для всех пассажиров метро.

"Этому мужчине избалованного поведения нет места в наших метро, ​​и мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить скорейшее правосудие для всех жертв насильственных преступлений", — сказал Адамс.

Хотя ежедневно в метро Нью-Йорка совершается около 4 миллионов поездок, насильственные преступления остаются относительно редким явлением. По данным полиции, в 2024 году было зафиксировано девять убийств в метро, ​​что больше, чем за аналогичный период 2023 года – пять убийств.

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