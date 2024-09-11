Шокирующие слова Трампа на дебатах: этот момент поразил многих

Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис сделал неожиданное заявление о нелегальных иммигрантах из Гаити, которые якобы едят собак в одном из американских городов. Несмотря на то, что эти сообщения были опровергнуты, Трамп настаивал на своем.



Трамп считает, что мигранты в США едят собак. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время дебатов безосновательно заявил о том, что нелегальные иммигранты из Гаити едят домашних животных в маленьком городе Спрингфилде в штате Огайо.

"Многие города не хотят об этом говорить, потому что им за это очень стыдно. В Спрингфилде едят собак. Люди, которые пришли, едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", — сказал Трамп.

Когда модератор дебатов Дэвид Мьюир заявил, что нет никаких доказательств, правдивых отчетов или конкретных заявлений о жестоком обращении с домашними животными со стороны жителей Гаити, или что они потребляли в пищу собак.

Однако Трамп отверг слова модератора дебатов и заявил, что получил информацию от "людей на телевидении, которые говорят, что моего пса забрали и использовали в пищу".

Камала Харрис отреагировала на эти слова смехом. Кандидат в президенты США сказала, что "экстремальные" заявления Трампа являются одной из причин, почему многие известные республиканцы, в частности бывший вице-президент Дик Чейни, намерены проголосовать за нее.

Как сообщает BBC, утверждение о якобы мигрантах из Гаити, которые едят домашних животных, распространили сторонники Трампа в социальных сетях, которые также активно поддерживают различные теории заговора. Впоследствии эти заявления опубликовал избранный Трампом кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, а его сообщение собрало более 11 млн просмотров.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал комментарии Венса "опасными" и "теорией заговора... основанной на элементе расизма".

Помимо Венса, опубликовал мемы о безосновательных заявлениях по поеданию домашних животных мигрантами также Илон Маск, активно поддерживающий Трампа, как кандидата в президенты США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поклонники Трампа обвиняют Харрис в мошенничестве на дебатах.

Также "Комментарии" писали о шокирующем заявлении Илона Маска после дебатов Трампа и Харрис.