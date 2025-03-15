Шокирующий приказ дал Трамп: против кого США начали военные действия

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп дал приказ вооруженным силам США нанести удары по йеменским хуситам. Также американский лидер обратился в Иран, подчеркнув, что поддержка хуситов должна быть прекращена немедленно.
Фото портал "Комментарии"
Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial в субботу, 15 марта, сообщает издание "Суспільне".
Президент США отметил, что непрерывные нападения хуситов на корабли стоили США и мировой экономике много миллиардов долларов. В то же время, по его словам, такие действия ставят под угрозу жизнь невинных людей и добавил, что США не подвергнут нападению хуситов на американские корабли.
Трамп рассказал, что хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира. Эти действия остановили огромную часть глобальной торговли и посягнув на основополагающий принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция.
Он пообещал хуситам "ад, которого еще не видели", если они не прекратят с сегодняшнего дня свои атаки. Трамп также обратился в Иран, подчеркнув, что поддержка хуситов должна быть прекращена немедленно.
По данным йеменского министерства здравоохранения, в результате ударов в субботу погибли по меньшей мере девять мирных жителей.
Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", определил, кто от США будет общаться с Зеленским.
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