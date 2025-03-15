Шокирующий приказ дал Трамп: против кого США начали военные действия

Президент США Дональд Трамп дал приказ вооруженным силам США нанести удары по йеменским хуситам. Также американский лидер обратился в Иран, подчеркнув, что поддержка хуситов должна быть прекращена немедленно.

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Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial в субботу, 15 марта, сообщает издание "Суспільне".

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США приступить к решительным и мощным военным действиям против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", — заявил Трамп.

Президент США отметил, что непрерывные нападения хуситов на корабли стоили США и мировой экономике много миллиардов долларов. В то же время, по его словам, такие действия ставят под угрозу жизнь невинных людей и добавил, что США не подвергнут нападению хуситов на американские корабли.

Трамп рассказал, что хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира. Эти действия остановили огромную часть глобальной торговли и посягнув на основополагающий принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция.

“Наши истребители сейчас осуществляют воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и средства противоракетной обороны, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Ни одна террористическая сила не остановит американские коммерческие и военные суда от свободного плавания по водным путям мира”, — написал Трамп.

Он пообещал хуситам "ад, которого еще не видели", если они не прекратят с сегодняшнего дня свои атаки. Трамп также обратился в Иран, подчеркнув, что поддержка хуситов должна быть прекращена немедленно.

“Не угрожайте американскому народу, его президенту, получившему один из величайших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это делаете, остерегайтесь, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем с вами милостивы!” – написал Трамп.

По данным йеменского министерства здравоохранения, в результате ударов в субботу погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", определил, кто от США будет общаться с Зеленским.