Главная Новости Мир США Шокирующий прогноз Пентагона: США могут потерпеть поражение в войне с РФ и Китаем за считанные недели
Шокирующий прогноз Пентагона: США могут потерпеть поражение в войне с РФ и Китаем за считанные недели

Отчет Пентагона предупреждает, что США могут проиграть войну с Китаем или Россией, в то время как Кремль ставит на истощение Украины и Запада.

14 августа 2025, 10:40
Клименко Елена

По данным доклада Комиссии по национальной оборонной стратегии США на 2024 год, у американских вооруженных сил нет достаточных ресурсов и возможностей, чтобы быть уверенными в победе в случае масштабного конфликта с крупными государствами, пишет The Telegraph.

Шокирующий прогноз Пентагона: США могут потерпеть поражение в войне с РФ и Китаем за считанные недели

В документе указано, что в случае войны с Китаем запасы боеприпасов США могут иссякнуть уже через 3–4 недели, а некоторых видов оружия хватит всего на несколько дней. Армия также не способна одновременно вести операции в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и Ближнем Востоке. Оборонная промышленность страны пока не отвечает даже текущим потребностям.

Россия, которая тщательно готовилась к войне в течение семи лет перед вторжением в Украину, сейчас производит больше боеприпасов за три месяца, чем Европа за год, и увеличила численность своих войск. По результатам опроса Gallup 69% украинцев уже поддерживают идею мирных переговоров с Россией.

Американские военные симуляции показывают, что в противостоянии с равноценным противником США и их союзники могут понести тысячи потерь только в первые недели боевых действий. При темпе в 24 тысячи потерь в месяц странам придется восстанавливать призыв, что в США и Европе считается политически крайне рискованным.

В то же время Кремль продолжает мобилизацию и планирует утвердить ежегодный призыв, свидетельствующий об уверенности в собственном военном превосходстве и нежелании идти на уступки даже при возможном диалоге с Дональдом Трампом.

Американские военные эксперты предупреждают, что нынешние возможности вооруженных сил США не позволяют с уверенностью сдерживать или выигрывать крупномасштабные войны с ведущими государствами мира.

Как уже писали "Комментарии", вероятность завершения боевых действий в Украине после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, запланированным на 15 августа, остается крайне низкой. Такое мнение высказал в эфире Radio NV офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.



