logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Штаты перешли на сторону зла: на фронте рассказали, как заставить Трампа «капитулировать»
commentss НОВОСТИ Все новости

Штаты перешли на сторону зла: на фронте рассказали, как заставить Трампа «капитулировать»

Ситуация на фронте сложная, впрочем, надо продержаться полгода

4 марта 2025, 09:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Соединенные Штаты приостановили всю военную помощь Украине, а "фашист" Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский "хочет вечной войны и нескончаемой мясорубки". Как говорит военный Юрий Касьянов, Рузвельт с Черчиллем перевернулись в своих гробах, потому что Америка окончательно перешла на сторону мирового зла.

Штаты перешли на сторону зла: на фронте рассказали, как заставить Трампа «капитулировать»

Дональд Трамп

Как отмечает Касьянов, положение на фронтах плохое, противник давит, несмотря на потери, победоносная Курская операция превращается в авантюру. При этом он добавляет, что у тыла нет единства, одни преследуют политических оппонентов, другие уже идут на выборы, ждуны и уклоняющие поднимают голову, жадные чиновники воруют так, словно наступил последний день Помпеи.

Что делать? Драться. Империя так же на грани своих возможностей – им не хватает людей, боеприпасов, техники, а по дронам на поле боя у нас паритет. С нами Европа и мы можем нарастить наши оборонные возможности за счет внутренних резервов", — отметил Касьянов.

По его словам, Киев точно не должен выполнять все требования Трампа. Он подчеркнул, что Украина уже показала, что она является субъектом мировой политики, что с нами надо считаться.

"И если Трамп не сможет "завершить войну", как он обещал, ни за 24 часа, ни за месяц, ни за сто дней, никогда – за счет Украины, ценой нашего поражения и договорняка с Путиным – тогда Трамп окончательно проиграет, сойдет со сцены, и Америка неизбежно вернется в лагерь цивилизованного человечества", — подчеркнул Касьянов.

По его словам, Украине нужно продержаться полгода.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что шоу, демонстрируемое МАGA в Вашингтоне, указывает не то, что у президента Дональда Трампа нет ни одного мирного плана по прекращению войны в Украине, кроме российского варианта в виде так называемых стамбульских договоренностей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02Q6mK7xXuvov6mv58ugCcnnbX37AyHZA9MHwy5wQUxuaeWZXKWBuUvF6LyR6eQMnyl
Теги:

Новости

Все новости