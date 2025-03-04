Штаты перешли на сторону зла: на фронте рассказали, как заставить Трампа «капитулировать»

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты приостановили всю военную помощь Украине, а "фашист" Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский "хочет вечной войны и нескончаемой мясорубки". Как говорит военный Юрий Касьянов, Рузвельт с Черчиллем перевернулись в своих гробах, потому что Америка окончательно перешла на сторону мирового зла.
Дональд Трамп
Как отмечает Касьянов, положение на фронтах плохое, противник давит, несмотря на потери, победоносная Курская операция превращается в авантюру. При этом он добавляет, что у тыла нет единства, одни преследуют политических оппонентов, другие уже идут на выборы, ждуны и уклоняющие поднимают голову, жадные чиновники воруют так, словно наступил последний день Помпеи.
По его словам, Киев точно не должен выполнять все требования Трампа. Он подчеркнул, что Украина уже показала, что она является субъектом мировой политики, что с нами надо считаться.
По его словам, Украине нужно продержаться полгода.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что шоу, демонстрируемое МАGA в Вашингтоне, указывает не то, что у президента Дональда Трампа нет ни одного мирного плана по прекращению войны в Украине, кроме российского варианта в виде так называемых стамбульских договоренностей.
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