Штраф за мастурбацию в $10 000: в США предлагают противоречивый закон

В американском штате Миссисипи депутаты инициировали введение нового закона, запрещающего мастурбацию и другие сексуальные акты без намерения оплодотворить яйцеклетку. Законопроект, который, вероятно, не пройдет через сопротивление, предусматривает значительные штрафы за нарушения, которые могут достигать 10 000 долларов. Этот шаг стал частью более широкой политической инициативы по контролю над репродуктивными правами в стране. Об этом сообщает NBC News.

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Законопроект под названием "Контрацепция начинается с эрекции" был представлен сенатором Миссисипи Брэдфордом Блэкмоном, и по его словам, цель этого мероприятия — поднять вопрос роли мужчин в контексте репродуктивных прав. Если закон вступит в силу, мужчинам будет запрещено "высвобождать генетический материал без намерения оплодотворить эмбрион". Предусматриваются исключения для донорства спермы и контрацептивов. Штрафы за нарушения будут составлять $1 000 за первый случай, $5 000 за второй и до $10 000 за повторные нарушения.

"По всей стране, особенно здесь, в Миссисипи, большинство законопроектов, касающихся контрацепции и/или абортов, сосредотачиваются на роли женщины, тогда как мужчины составляют пятьдесят процентов уравнения. Этот законопроект подчеркивает этот факт и вносит в разговор роль мужчины. Люди могут подняться и назвать это абсурдом, но я не могу сказать, что меня это беспокоит", – отметил сенатор Миссисипи.

Законопроект не является серьезной угрозой принятия, поскольку маловероятно, что он пройдет через законодательный орган, контролируемый Республиканской партией. Однако, если он получит одобрение и будет подписан губернатором Тейтом Ривзом, закон может вступить в силу уже в июле 2025 года.

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