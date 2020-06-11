Сиэтл захватили террористы, - Трамп

Американский город Сиэтл, крупнейший в штате Вашингтон, захватили "внутренние террористы". Так охарактеризовал события в населенном пункте президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление он опубликовал у себя в Twitter. В беспорядках в Сиэтле Трамп традиционно обвинил левых демократов.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.

Президент также подверг критике местную власть, которая, по его мнению, не справляется с усмирением протестующих. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

"Верните себе свой город сейчас же", - призвал Трамп местные власти. - "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".

Президент также подчеркнул, что может лично участвовать в разрешении проблемы с беспорядками.

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я", - написал Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп распорядился задействовать армию для регулирования ситуации с беспорядками. Войска придут на помощь полицейским чтобы прекратить протесты в Вашингтоне. Трамп в достаточно резкой форме пообещал остановить волну протестов и намекнул на использование оружия.

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