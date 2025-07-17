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Синяки на конечностях у Трампа: Белый дом признал, что он страдает хроническим заболеванием (ФОТО)

Врачи у Трампа диагностировали проблему с кровообращением

17 июля 2025, 21:54
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Лиля Воробьева

Президент США Дональда Трампа диагностировал хроническую венозную недостаточность — проблему с кровообращением, после того как он заметил "незначительный отек в голенях". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет NY Post.

Синяки на конечностях у Трампа: Белый дом признал, что он страдает хроническим заболеванием (ФОТО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По ее словам, президент сам инициировал, чтобы эта информация была обнародована для прозрачности. Она процитировала записку врача Трампа, в которой говорится, что после беспокойства президента относительно отека было проведено комплексное обследование.

Президент прошел диагностику сосудов, двустороннее исследование нижних конечностей, ультразвуковую венозную доплерографию. Выявлена хроническая венозная недостаточность — распространенное явление среди людей старше 70 лет", — рассказала Ливитт.

Она уточнила, что тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено. Эхокардиограмма показала нормальную структуру и функции сердца, также не выявлено сердечной недостаточности, проблем с почками или системными заболеваниями.

Синяки на конечностях у Трампа: Белый дом признал, что он страдает хроническим заболеванием (ФОТО) - фото 2

Кроме того, Ливитт прокомментировала появившиеся недавно синяки на руках Трампа. По ее словам, это "незначительное раздражение мягких тканей" из-за частых рукопожатий и регулярного приема аспирина — его Трамп принимает для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

"Это известный и безопасный побочный эффект терапии аспирином, и президент остается в отличном состоянии здоровья, которое вы можете видеть каждый день", — подытожила пресс-секретарь.

Пока неизвестно, какое лечение будут применять для облегчения состояния Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает , что ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для прекращения огня в Украине, является "инструментом для создания всеобщей истерии". Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

Бессмертный объяснил, что эти 50 дней совпадают с периодом каникул Конгресса США. По его словам, именно столько времени нужно, чтобы Палата представителей снова собралась на работу. Дипломат считает, что Трамп этим воспользовался, чтобы временно притормозить процесс.



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Источник: https://nypost.com/2025/07/17/us-news/trump-suffering-from-chronic-venous-insufficiency-after-leg-swelling-wh/
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