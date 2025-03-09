Ситуация выходит из-под контроля: США прочат массовые протесты и убийства

Протесты в США свидетельствуют о готовности людей к радикальным действиям, заявил профессор Ратгерского университета Александр Мотыль.

США скатываются к диктатуре. Фото из открытых источников

"Трамп имеет поддержку около 25-30% населения, которые остаются верными ему при любых условиях. В то же время 50% голосовали против него, а 20% поддержали ситуативно из-за неприязни к Байдену. Беспорядки против администрации Трампа уже начались. Например, недавно возле моего дома собралось около 2000-3000 человек, которые скандировали: "Мы отвергаем фашизм в Америке!" Также были демонстрации возле салонов Tesla, где разбивали окна. Это свидетельствует о готовности людей даже к радикальным протестам", — рассказал Александр Мотыль.

Политолог напомнил, как в 1960-х годах в США проходили радикальные протесты левых и правых сил.

"Тогда происходили массовые демонстрации за права человека и права афроамериканцев против войны во Вьетнаме. История повторится, в этом нет сомнения. Вопрос лишь в том, как Трамп будет реагировать на эти акции. Он может применить силу, что приведет к ответу со стороны демонстрантов. В 1960-х годах действовали различные подпольные организации, которые бросали бомбы, убивали людей. До этого может дойти очень легко", — сказал историк.

По его мнению, если Трамп продолжит придерживаться политики, проводимой в последние пять недель, это может привести к тому, что через год американская демократия окажется под угрозой.

"В результате страна может превратиться в авторитарную систему или даже диктатуру, с элементами фашизма, хоть и в легкой форме. К сожалению, все движется именно в этом направлении", – резюмировал он.