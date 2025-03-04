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Скандал на крипторинку: Трампа обвиняется в манипуляциях с активами

По мнению Питера Шиффа, Трамп может быть причастен к крупнейшему криптоскандалу в истории

4 марта 2025, 18:18
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Амбарцумян Анна

Президент США Дональд Трамп оказался в центре финансового скандала из-за вероятных манипуляций на криптовалютном рынке. Главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф обвиняет Трампа в организации масштабной схемы завышения цен на цифровые активы и их последующей продажи на пиковых уровнях. Его заявления, касающиеся интеграции криптовалют в стратегический резерв США, вызвали резкое колебание цен на рынке.

Скандал на крипторинку: Трампа обвиняется в манипуляциях с активами

Фото из открытых источников

Шифф требует срочного расследования действий Трампа, заявляя, что он может быть причастен к величайшему криптовалютному сговору в истории. Экономист задает вопрос, кто именно публиковал заявления Трампа на платформе Truth Social, кто имел доступ к этой информации и использовали ли члены семьи президента инсайдерскую информацию для выгоды.

Рынок криптовалют мгновенно отреагировал на сообщение Трампа. Биткоин, Ethereum и XRP резко выросли в цене, но после введения новых пошлин на импорт биткоинов, рынок потерпел обвал, и биткоин упал ниже 82 500 долларов, что привело к большим потерям среди инвесторов.

Напомним, запуск мем-криптовалюты $TRUMP вызвал значительный резонанс в криптовалютном сообществе. Ее стремительный рост и дальнейшие колебания привлекли внимание как инвесторов, так и критиков. Но есть ли у этой криптовалюты реальные перспективы для долгосрочного роста – читайте по ссылке .

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что в мире криптовалют постоянно меняются тренды, а вместе с ними – и потенциальные фавориты инвесторов. Искусственный интеллект, анализирующий финансовые рынки, помогает спрогнозировать, какие криптовалюты могут стать лидерами в ближайшем году. Следует ли ожидать повторного роста Bitcoin или, возможно, стоит обратить внимание на альтокины (все криптовалюты, кроме Bitcoin и Ethereum)? Мы задали эти вопросы искусственному интеллекту.



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Источник: https://x.com/PeterSchiff/status/1896660831880007729?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1896660831880007729%7Ctwgr%5E6d9f95134153c9ff142fe7848b4e57b361de0b10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fincrypted.com%2Fua%2Fpiter-shyff-zaklykav-k
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