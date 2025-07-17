Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с заявлением, которое фактически противоречит позиции Дональда Трампа по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph 16 июля.

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Джонсон призвал к полному раскрытию документов, связанных с секс-скандалом и так называемыми "списками Эпштейна", хотя администрация Трампа недавно начала отрицать сам факт их существования. Такая позиция спикера Конгресса контрастирует с заявлениями экс-президента и его свита.

"Я за прозрачность. Это очень чувствительный вопрос, но мы должны открыть все карты и позволить общественности самостоятельно делать выводы", — сказал Джонсон в беседе с консервативным комментатором Бенни Джонсоном.

The Telegraph подчеркивает, что Джонсон стал высшим должностным лицом, примкнувшим к части движения MAGA, требующей от Трампа обнародовать все связанные с Эпштейном файлы.

Между тем Трамп, выступая у Белого дома накануне, заявил, что так называемые "списки" выдумка демократов и что никакого реального перечня клиентов у Эпштейна не существует. Это возражение создало напряжение внутри республиканской партии, особенно среди избирателей MAGA, продолжающих настаивать на расследовании.

Генеральный прокурор Пэм Бонди также критикуют за невыполненные обещания. В феврале она утверждала, что список клиентов находится на ее столе, но впоследствии отказалась от этого заявления. Белый дом объяснил ее слова тем, что речь шла о "всех имеющихся документах", а не о конкретном списке.

На этом фоне Майк Джонсон призвал Бонди дать публичное объяснение этому противоречию. Ситуация усугубила внутренний раскол среди республиканцев, что может повлиять на контроль над Палатой представителей во время следующих выборов.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп объявил, что якобы достиг договоренности с компанией Coca-Cola по обновленному рецепту производимого напитка для американского рынка. В своем сообщении в социальных сетях Трамп отметил, что компания согласилась заменить кукурузный сироп в Coca-Cola натуральным тростниковым сахаром.