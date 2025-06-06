Скандал Трампа и Маска: оба потеряли сумасшедшие деньги за один день

Личные оскорбления, сообщения в соцсетях и острые публичные заявления между генеральным директором "Tesla" Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом вылились в огромные финансовые потери обоих миллиардеров.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Внезапный скандал между Маском и Трампом стоил президенту США более миллиарда долларов. Корпорация Трампа Trump Media and Technology Group потеряла 8%, что уменьшило его состояние на 202 млн долларов. Кроме того, мемкоин TRUMP упал в цене на 10%, что означает еще около 900 млн долларов потерь для президента США.

Илон Маск потерял за сутки около 20 млрд долларов. Главной причиной тому стало резкое падение акций Tesla на 14,3%, что составляет 153 млрд долларов капитализации компании. Теперь состояние Маска оценивается в 335 млрд долларов, что не повлияло на его статус самого богатого человека мира.

Таким образом оба миллиардера Маск и Трамп менее чем за сутки потеряли более 21 млрд долларов своего состояния.

Напомним, что ссора началась после того, как Дональд Трамп в публичном заявлении ответил миллиардеру, что победил бы на президентских выборах 2024 года "и без помощи Маска". Илон Маск в ответ не сдерживался и опубликовал серию сообщений на платформе X критикуя бюджетную политику Трампа, попытки избежать обнародования дела Джеффри Эпштейна, где фигурирует президент США. Кроме того, Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа призвали депортировать Маска из страны после спора с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Маск подверг резкой критике один из главных законов Трампа.