Скандал в Белом доме: Трамп вводит цензуру

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Марьян Ощановский
Администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США.
Трамп ограничивает свободу слова. Фото из открытых источников
Как сообщает The New York Times, таким образом будет нарушена многолетняя традиция, поскольку в течение длительного времени журналистов для пула определяет Ассоциация корреспондентов Белого дома. Эта 111-летняя группа представляет медийщиков, освещающих деятельность администрации лидера США.
Как отмечает NYT, изменение правил позволяет Белому дому взять больший контроль над тем, какие журналисты могут наблюдать за деятельностью администрации Дональда Трампа вблизи и задавать вопросы.
В президентский пул чаще всего входят журналисты от CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News и The New York Times.
По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, соответствующая информационная политика стремится разрешить новым медиа "разделить удивительную ответственность", а "медиа, которые были здесь годами, все еще будут участвовать в пуле, но новые голоса также будут приветствоваться".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.
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