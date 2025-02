Скандал в Белом доме: Трамп вводит цензуру

Администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США.

Трамп ограничивает свободу слова. Фото из открытых источников

Как сообщает The New York Times, таким образом будет нарушена многолетняя традиция, поскольку в течение длительного времени журналистов для пула определяет Ассоциация корреспондентов Белого дома. Эта 111-летняя группа представляет медийщиков, освещающих деятельность администрации лидера США.

"Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет издание.

Как отмечает NYT, изменение правил позволяет Белому дому взять больший контроль над тем, какие журналисты могут наблюдать за деятельностью администрации Дональда Трампа вблизи и задавать вопросы.

В президентский пул чаще всего входят журналисты от CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News и The New York Times.

По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, соответствующая информационная политика стремится разрешить новым медиа "разделить удивительную ответственность", а "медиа, которые были здесь годами, все еще будут участвовать в пуле, но новые голоса также будут приветствоваться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.