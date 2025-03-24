Скандал в Белом доме: журналиста случайно добавили в закрытый чат соратников Трампа

Администрация президент США случайно добавила главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где чиновники обсуждали предстоящие удары по позициям йеменских хуситов.

Чиновники Белого дома. Фото из открытых источников

Об инциденте сообщил главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. 11 марта он неожиданно получил от советника президента США по нацбезопасности Майка Уолта приглашение к чату Signal. Через два дня его добавили в закрытую группу "Houthi PC small group", где высокопоставленные должностные лица администрации президента США обсуждали вопросы, связанные с ударами по хуситам.

Журналист признался, что был знаком с Волтцем за профессиональной деятельностью, однако никогда раньше не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц и не понимает, почему ему предоставили доступ к этой переписке.

В конфиденциальном канале кроме Волтца находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Гегсет. Они обсуждали детали будущих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и списка целей.

Во время переписки Джей Ди Вэнс писал: "Если вы считаете, что нам следует это сделать (бомбить хуситов – прим. ред.), давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу". Спасение Европы, о котором говорит Ди Вэнс, подразумевает утверждение США, что атаки хуситов в Красном море наносят основной ущерб судоходству и экономике в первую очередь европейских стран.

Хегсет ответил: "Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. С их стороны это выглядит жалко. Но Майк прав, мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого и в помине нет".

Также в чате вице-президент США Венс заявил, что трудно будет объяснить американским избирателям целесообразность ударов по хуситам в Йемене, на что Гегсет ему ответил: "Трудно понять, как будет развиваться большинство важных вопросов: экономика, мир в Украине, Газа и т.д.".

Глава Пентагона продолжил, что "никто не знает, кто такие худить", а потому Белому дому следует сосредоточиться на "провалах Байдена на Ближнем Востоке".

Сначала журналист решил, что все это розыгрыш, однако через несколько часов США действительно начали бомбить Йемен, как об этом и писали в закрытом чате.

Голдберг отметил, что многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться госизменой. Он не оставлял там сообщений, и его присутствие, судя по всему, осталось незамеченным. Позже журналист добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем участникам чата.