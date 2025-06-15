Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО)

Министерство обороны США оказалось в центре неожиданного скандала из-за публикации ко Дню флага. В поздравлении, появившемся в официальных соцсетях Пентагона, рядом со звездами и полосами американского флага пользователи заметили цвета российского триколора.

Российский флаг в приветствии Минобороны США

14 июня американское Министерство обороны опубликовало поздравления ко Дню флага США.

"С Днем флага! Давайте почтим символ нашей нации — звезды и полосы, которые объединяют нас всех", — говорится в сообщении.

Однако на иллюстрации, кроме американского флага, пользователи соцсетей увидели красно-сине-белые полосы, расположенные в таком порядке, что они напоминают флаг РФ. Бывший корреспондент украинской службы Голоса Америки Остап Ярыш указывает, что это могла быть случайность, однако изображение очень похоже на флаг России.

Флаг России на изображении приветствия Пентагона к американцам с флагом США

Несмотря на многочисленные замечания и критику, изображение с российским флагом в приветствии Минобороны США так и не было исправлено или удалено.

В сети мгновенно отреагировали на инцидент с российским флагом в приветствии. В частности, были сделаны саркастические мемы, указывающие на поддержку России со стороны Соединенных Штатов.

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

При президенте Дональде Трамп отношения между двумя странами улучшились. Кроме того, 14 мая российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту США и поздравил его с днем рождения. Разговор между Трампом и Путиным длился около 50 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США поздравили РФ с Днем России. В МИД Украины отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории.