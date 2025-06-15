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Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО)

Пентагон на поздравлении с Днем флага США разместил флаг России, что повлекло за собой скандал.

сегодня, 11:00
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Slava Kot

Министерство обороны США оказалось в центре неожиданного скандала из-за публикации ко Дню флага. В поздравлении, появившемся в официальных соцсетях Пентагона, рядом со звездами и полосами американского флага пользователи заметили цвета российского триколора.

Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО)

Российский флаг в приветствии Минобороны США

14 июня американское Министерство обороны опубликовало поздравления ко Дню флага США.

"С Днем флага! Давайте почтим символ нашей нации — звезды и полосы, которые объединяют нас всех", — говорится в сообщении.

Однако на иллюстрации, кроме американского флага, пользователи соцсетей увидели красно-сине-белые полосы, расположенные в таком порядке, что они напоминают флаг РФ. Бывший корреспондент украинской службы Голоса Америки Остап Ярыш указывает, что это могла быть случайность, однако изображение очень похоже на флаг России.

Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО) - фото 2

Флаг России на изображении приветствия Пентагона к американцам с флагом США

Несмотря на многочисленные замечания и критику, изображение с российским флагом в приветствии Минобороны США так и не было исправлено или удалено.

В сети мгновенно отреагировали на инцидент с российским флагом в приветствии. В частности, были сделаны саркастические мемы, указывающие на поддержку России со стороны Соединенных Штатов.

Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО) - фото 3

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО) - фото 4

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

Скандал в США: Пентагон поздравил американцев с Днем флага, прикрепив российский триколор (ФОТО) - фото 5

Реакция соцсетей на российский флаг в приветствии Минобороны США

При президенте Дональде Трамп отношения между двумя странами улучшились. Кроме того, 14 мая российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту США и поздравил его с днем рождения. Разговор между Трампом и Путиным длился около 50 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США поздравили РФ с Днем России. В МИД Украины отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории.



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