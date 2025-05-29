Скандал в США: Трамп пошел против суда

От администрации президента США раздаются сигналы о том, что они не собираются отступать в вопросе тарифной политики Дональда Трампа, несмотря на решение федерального суда.

Трамп выступил против суда. Фото из открытых источников

Утром 29 мая глава Национального экономического совета Трампа Кевин Гассетт подверг критике решение федерального суда, которым остановили тарифы Трампа и запретили введение новых. Он назвал решение "незначительным препятствием" для планов Трампа, созданным "судьями-активистами".

"За месяц-другой вы увидите, что страны открывают рынки для американских товаров, что они снизили свои барьеры нетарифного характера, снизили свои тарифы – и что США очень с уважением и хорошо относятся к странам, которые так поступили", – заявил Кевин Гассетт.

Он не согласился с аргументацией Суда по международной торговле о том, что Трамп своими тарифными решениями вышел за рамки полномочий.

"Утверждать, что кризис с фентанилом в Америке не является чрезвычайной ситуацией – это для меня звучит настолько возмутительно, что, убежден, когда мы подадим апелляцию – это решение будет отменено", – заявил он. Он добавил, что даже если администрация проигрывает апелляцию, Белый дом может использовать другие юридические инструменты, чтобы продолжить тарифную политику Трампа.

По его словам, администрация продолжит действовать с расчетом на то, что в апелляции судебное решение все же оставит тарифы в силе, чтобы помочь с переговорами – которые, по его словам, со многими странами могут закончиться положительным результатом уже в июле.

"Это точно не отразится на переговорах. Потому что люди знают, что президент Трамп действует на 100% серьезно, и они видели, что президент Трамп всегда побеждает", – заявил Гассетт.

Заместитель представителя Белого дома Куш Десаи тоже раскритиковал решение.

"Не неизбранные судьи должны решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Президент Трамп пообещал ставить интересы Америки во главу угла, и администрация готова задействовать все рычаги исполнительной власти", – заявил Куш Десаи.