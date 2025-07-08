В США очередной скандал с вероятной утечкой данных. Самозванец выдавал себя за государственного секретаря Марко Рубио, связывался с министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса, посылая им голосовые и текстовые сообщения, имитирующие голос и стиль письма Рубио с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника США и телеграмму Государственного департамента, полученную изданием.

Скандал в верхушке США: неизвестный использовал ИИ, притворяясь Марко Рубио

Согласно депеше, присланной офисом Рубио сотрудникам Государственного департамента, власти США не знают, кто стоит за серией попыток выдавать себя за другое лицо, но считает, что виновник, вероятно, пытается манипулировать влиятельными чиновниками "в целях получения доступа к информации или счетам".

Используя как текстовые сообщения, так и зашифрованный мессенджер Signal, широко используемый администрацией Трампа, самозванец "связался по меньшей мере с пятью лицами, не являющимися членами Министерства, включая трех министров иностранных дел, губернатора США и члена Конгресса США", говорится в телеграмме от 3 июля.

В депеше говорится, что кампания по выдаче себя за другое лицо началась в середине июня, когда самозванец создал аккаунт Signal, используя имя пользователя "[email protected]", чтобы связаться с ничего не подозревающими иностранными и отечественными дипломатами и политиками. Имя пользователя не является его подлинным адресом электронной почты.

"Актер оставлял голосовые сообщения у Signal по меньшей мере двум целевым лицам, а в одном случае направил текстовое сообщение с приглашением к общению в Signal", – говорится в депеше.

На вопрос о телеграмме Государственный департамент ответил, что "проведет тщательное расследование и продолжит принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить подобное в будущем". Чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц, ставших жертвами нападений.

Напомним, что в марте тогдашний советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Вольц нечаянно добавил журналиста в групповой чат Signal, где обсуждались чрезвычайно конфиденциальные планы нападения США на Йемен.