Статуя Свободы, символ дружбы между Францией и США, была подарена американцам в 1886 году. Однако французский евродепутат Рафаэль Глюксманн, недовольный политикой Дональда Трампа, заявил, что Вашингтон больше не соблюдает принципы свободы и призвал вернуть монумент.

Статуя Свободы

На такой призыв отреагировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В частности, она назвала Рафаэля Глюксманна "безымянным политиком низкого уровня".

Кроме того, Левитт подчеркнула, что США не собираются отдавать Франции скульптуру, а также отметила, что именно благодаря Америке французы сейчас не говорят по-немецки. Левитт посоветовала Франции быть благодарной США.

Этот дипломатический инцидент произошел на фоне другого международного скандала – конфликта между главой МИД Польши Радославом Сикорским и миллиардером Илоном Маском. Польский министр, реагируя на слухи о возможном отключении Украины от Starlink, заявил, что Варшава будет искать альтернативу. В ответ Маск назвал Сикорского "маленьким человеком". Представитель администрации Трампа заявил, что без Starlink Украина уже проиграла бы войну, а российские войска стояли бы у границ Польши.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что французский евродепутат Рафаэль Глюксманн призвал Соединенные Штаты вернуть Статую Свободы, которую Франция подарила Америке в честь столетия ее независимости. Политик заявил, что США больше не воплощают идеалы, в свое время вдохновившие Париж на этот символический дар. Во время съезда своего левоцентристского движения Place Publique Глюксманн заявил, что Вашингтон уклоняется от защиты демократических ценностей, становясь на сторону авторитарных режимов и ограничивая научную свободу.



