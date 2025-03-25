Скандал вокруг утечки документов в США набирает обороты: что будет с главой Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет подвергся сокрушительной критике после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в групповой чат в Signal, где чиновники обсуждали планы администрации Белого дома атаковать хуситов в Йемене.

Выток документов в США

В частности, конгрессмен Сет Моултон заявил, что раскрытие данных чата могло бы привести к смерти американцев. Он назвал странным распространение тайной информации в групповом чате и добавил, что Гегсет представляет прямую опасность для США и военных. Сенатор призвал республиканцев вынудить главу Пентагона свидетельствовать в Конгрессе и понести ответственность.

Кроме того, конгрессмен, военный ветеран Пэт Райан тоже призвал к слушаниям в Конгрессе.

"Если республиканцы в Палате представителей немедленно не проведут слушания по поводу того, как это произошло, я сделаю это сам", — добавил он.

Вместе с тем, бывший чиновник министерства юстиции Обамы Мэтью Миллер призвал ФБР провести расследование после громкого сообщения The Atlantic о том, что его редактор был включен в групповой чат официальных лиц администрации Трампа, обсуждавших детали плана США бомбить цели в Йемене.

При этом сенатор Кроме Кунс убежден, что каждый из государственных чиновников, обсуждавших в чате детали секретной операции, совершил преступление, обычно предусматривающее тюремное заключение.

"Мы не можем доверять никому в этой опасной администрации, чтобы защитить американцев", — добавил он.

Впрочем, президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о скандале вокруг утечки секретной информации. При этом он добавил, что операция американцев все равно удалась.

Отреагировал на скандал сам Гегсет.

"Никто не писал текстовых сообщений о военных планах, и это все, что я должен об этом сказать", — сказал он.

Глава Пентагона также назвал Голдберга "лживым".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гегсет известен рядом резонансных заявлений. В частности он говорил, что не нужно доверять Путину, чтобы вести с ним переговоры.



