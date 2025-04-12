Скандальная Марджори Тейлор Грин озолотилась во время таможенной войны

Известная поклонница Дональда Трампа и республиканка из Джорджии Марджори Тейлор Грин приобрела немалое количество акций компаний, значительно подешевевших после обвала на рынке, вызванного глобальными тарифами президента.

Тейлор Грин

В частности, конгрессвумен, активно поддерживающая торговую политику Трампа, скупила акции компаний, наиболее пострадавших от тарифной войны.

Среди приобретенных Грин активов – акции таких гигантов, как Lululemon, Dell, Amazon и компания-владелец Restoration Hardware, которые к концу минувшей недели потеряли в среднем около 40% стоимости.

Согласно финансовому отчету, представленному в соответствии с требованиями законодательства и обнародованным Associated Press, точные суммы инвестиций не раскрываются, только диапазоны и даты. Однако уже по состоянию на вечер среди некоторых из этих вложений начали приносить прибыль.

В частности, акции RH, ранее известной как Restoration Hardware, выросли более чем на треть с пятницы с тех пор, как Грин их приобрела. До этого цена компании обрушилась настолько, что вызвала шок у ее генерального директора Гери Фридмана, который во время корпоративной встречи отреагировал словами: "От дерьмо".

Также стремительно растут акции Dell — с момента покупки на прошлой неделе их стоимость поднялась на 9%, после того как они потеряли более половины стоимости.

В Конгрессе уже не впервые обсуждаются законопроекты, которые должны запретить торговлю акциями для членов парламента из-за конфликта интересов, ведь они могут влиять на инвестирующие компании из-за своих политических решений.

В ответ на вопрос личного участия в инвестициях и возможного конфликта интересов, Грин заявила: "Я подписала соглашение с финансовым советником, который самостоятельно управляет моими активами. Все инвестиции задекларированы прозрачно и по закону".

При этом известно, что конгрессвумен неоднократно публично поддерживала тарифную политику Трампа. В частности она называла тарифы мощным инструментом защиты национальных интересов США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп и его друзья обогатились на миллиарды во время тарифной войны.



