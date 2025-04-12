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Скандальная Марджори Тейлор Грин озолотилась во время таможенной войны

Искренняя поклонница Трампа во время кризиса скупила акции компаний, стремительно упавших в цене

сегодня, 19:28
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Ткачик Олеся

Известная поклонница Дональда Трампа и республиканка из Джорджии Марджори Тейлор Грин приобрела немалое количество акций компаний, значительно подешевевших после обвала на рынке, вызванного глобальными тарифами президента.

Скандальная Марджори Тейлор Грин озолотилась во время таможенной войны

Тейлор Грин

В частности, конгрессвумен, активно поддерживающая торговую политику Трампа, скупила акции компаний, наиболее пострадавших от тарифной войны.

Среди приобретенных Грин активов – акции таких гигантов, как Lululemon, Dell, Amazon и компания-владелец Restoration Hardware, которые к концу минувшей недели потеряли в среднем около 40% стоимости.

Согласно финансовому отчету, представленному в соответствии с требованиями законодательства и обнародованным Associated Press, точные суммы инвестиций не раскрываются, только диапазоны и даты. Однако уже по состоянию на вечер среди некоторых из этих вложений начали приносить прибыль.

В частности, акции RH, ранее известной как Restoration Hardware, выросли более чем на треть с пятницы с тех пор, как Грин их приобрела. До этого цена компании обрушилась настолько, что вызвала шок у ее генерального директора Гери Фридмана, который во время корпоративной встречи отреагировал словами: "От дерьмо".

Также стремительно растут акции Dell — с момента покупки на прошлой неделе их стоимость поднялась на 9%, после того как они потеряли более половины стоимости.

В Конгрессе уже не впервые обсуждаются законопроекты, которые должны запретить торговлю акциями для членов парламента из-за конфликта интересов, ведь они могут влиять на инвестирующие компании из-за своих политических решений.

В ответ на вопрос личного участия в инвестициях и возможного конфликта интересов, Грин заявила: "Я подписала соглашение с финансовым советником, который самостоятельно управляет моими активами. Все инвестиции задекларированы прозрачно и по закону".

При этом известно, что конгрессвумен неоднократно публично поддерживала тарифную политику Трампа. В частности она называла тарифы мощным инструментом защиты национальных интересов США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп и его друзья обогатились на миллиарды во время тарифной войны.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/marjorie-taylor-greene-stocks-market-chaos-b2731742.html
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