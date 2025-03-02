Скандальное заявление: советник Трампа считает Зеленского "неправильным президентом"

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц сделал громкое заявление, которое может изменить тональность американо-украинских отношений. В интервью Fox News он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский – "неправильный лидер" для завершения войны с Россией.

Майк Волц. Фото из открытых источников

Волц дал интервью Fox News, где рассказал о деталях закрытой встречи между украинским и американским президентами. По его словам, после того, как журналистов попросили покинуть зал, советники Трампа единогласно посоветовали ему прекратить переговоры с Зеленским, отметив, что это "только усложнит ситуацию".

"Послушайте, у нас была встреча после того, как прессу попросили уйти, и мы почти единогласно посоветовали президенту, что после того оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как нам двигаться дальше", – отметил Майк Вольц. Кроме того, по словам Вольца, госсекретарь Марко Рубио предупредил украинского президента, что "американская помощь не безгранична" и что Киев должен скорее принимать решение о прекращении войны. Советник Трампа намекнул, что поведение Зеленского вызывает сомнения в его готовности завершить войну.

"Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одет не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Довольно". Президент сказал: "Довольно". И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобное".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прекращение американской военной помощи может стать переломным моментом в войне России против Украины. Аналитики предостерегают: Кремль сразу активизирует наступательные действия, а в Москве это воспримут как сигнал к безнаказанности. В Вашингтоне продолжаются дебаты, но в ISW уже определили возможные последствия такого решения.