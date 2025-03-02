Скандальное заявление: советник Трампа считает Зеленского "неправильным президентом"

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Амбарцумян Анна
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц сделал громкое заявление, которое может изменить тональность американо-украинских отношений. В интервью Fox News он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский – "неправильный лидер" для завершения войны с Россией.
Майк Волц. Фото из открытых источников
Волц дал интервью Fox News, где рассказал о деталях закрытой встречи между украинским и американским президентами. По его словам, после того, как журналистов попросили покинуть зал, советники Трампа единогласно посоветовали ему прекратить переговоры с Зеленским, отметив, что это "только усложнит ситуацию".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что прекращение американской военной помощи может стать переломным моментом в войне России против Украины. Аналитики предостерегают: Кремль сразу активизирует наступательные действия, а в Москве это воспримут как сигнал к безнаказанности. В Вашингтоне продолжаются дебаты, но в ISW уже определили возможные последствия такого решения.
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