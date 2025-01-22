Скандалы, проблемы в команде и не только: Трампу предсказали неоднозначное президентство

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Ткачик Олеся
Есть две важные новости, указывающие на будущие тренды президентства Дональда Трампа, считает политолог Виктор Андрусив. Среди них, что 18 штатов подали иск против указа Трампа об отмене предоставления гражданства детям мигрантов по рождению.
Дональд Трамп
Кроме того, Андрусив обратил внимание на то, что Вивек Рамасвами покинул DOGE (департамент эффективности правительства), в который вошел вместе с Илоном Маском. Сообщается, что причина этого – конфликт с Маском относительно того, как реализовывать политику эффективности и сокращения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп обещал кардинальные изменения в политике, после инаугурации. Одним из первых указов, подписанных президентом Трампа стала отмена получения гражданства по праву рождения. Однако решение президента США не поддерживает почти половина штатов, подавших иск на отмену указа Трампа. 18 генеральных прокуроров от Демократической партии заявили, что предложение президента Дональда Трампа лишить гражданства по праву рождения является "явно незаконной попыткой лишить сотни тысяч детей, рожденных в США, гражданства на основе их происхождения".
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