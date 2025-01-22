Скандалы, проблемы в команде и не только: Трампу предсказали неоднозначное президентство

Есть две важные новости, указывающие на будущие тренды президентства Дональда Трампа, считает политолог Виктор Андрусив. Среди них, что 18 штатов подали иск против указа Трампа об отмене предоставления гражданства детям мигрантов по рождению.

Дональд Трамп

"Я убежден, что этот тренд будет набирать обороты вместе с какими-то дополнительными протестами. За полгода — год большинство решений нового президента погрязнет в обжалованиях, блокировках и тому подобное", — убежден эксперт.

Кроме того, Андрусив обратил внимание на то, что Вивек Рамасвами покинул DOGE (департамент эффективности правительства), в который вошел вместе с Илоном Маском. Сообщается, что причина этого – конфликт с Маском относительно того, как реализовывать политику эффективности и сокращения.

"Конфликты в команде Трампа – это не отрицательная составляющая его природы. За свою первую каденцию он поссорился с большинством своей команды, включая вице-президента Пенса и советника по нацбезопасности Болтона. Собственно, я прогнозирую, что и с Маском они рано или поздно рассорятся. В конце концов сама идея этого департамента провалится, и его достижения в сокращенные расходы окажутся очень ограничены", — подчеркнул Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп обещал кардинальные изменения в политике, после инаугурации. Одним из первых указов, подписанных президентом Трампа стала отмена получения гражданства по праву рождения. Однако решение президента США не поддерживает почти половина штатов, подавших иск на отмену указа Трампа. 18 генеральных прокуроров от Демократической партии заявили, что предложение президента Дональда Трампа лишить гражданства по праву рождения является "явно незаконной попыткой лишить сотни тысяч детей, рожденных в США, гражданства на основе их происхождения".



