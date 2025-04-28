Сколько детей и какого пола на самом деле хочет Маск: слиты шокирующие планы миллиардера

Илон Маск, столкнувшийся в последнее время с финансовыми трудностями из-за глобальной тарифной войны Дональда Трампа, оказался в центре нового скандала. Слитные личные сообщения указывают, что основатель Tesla планировал стать отцом 5 000 детей.

Илон Маск

Миллиардер, уже имеющий по меньшей мере 14 детей от четырех женщин, давно выражал обеспокоенность снижением рождаемости в мире. Теперь, судя по слитной переписке с правой активисткой и инфлюэнсершей Эшли Сент Клер, Маск планировал достичь "легионного уровня" — что в древнеримской армии означало около 5 000 человек — с помощью суррогатного материнства.

Сент Клер, которой 26 лет, заявила в феврале, что Маск является отцом ее ребенка, рожденного за пять месяцев до этого. Она подала в суд иск об установлении отцовства и опеки, утверждая, что Маск настаивал держать эту информацию в тайне.

Хотя публичного подтверждения от Маска до сих пор нет, судебные документы и результаты ДНК-теста указывают на 99,9999% вероятность его отцовства. Несмотря на это, Маск остается вовлеченным в судебное разбирательство с Сент Клер, которая также заявила, что ее финансово "наказали" за огласку — детские выплаты были сокращены.

Слитные переписки также свидетельствуют, что Маск предлагал Сент Клеру родить еще 10 детей, причем через кесарево сечение, чтобы "максимизировать размер черепа и мозга" будущих потомков.

При этом трансгендерная дочь Маска Вивиан рассказывала о странной одержимости отца детьми. По ее словам, Маск предпочитает ЭКО, чтобы выбирать пол ребенка, преимущественно мужской.

Инсайдеры, приближенные к Маске, утверждают, что реальное количество его детей может быть значительно выше официально признанного. Маск уже признавал, что выплачивал миллионы долларов за подписание соглашений о неразглашении с женщинами, от которых у него родились дети.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск ищет любовниц в соцсети X, которые родили бы ему "легион" детей.



