Сколько осталось жить Байдену после получения смертельного диагноза

В эти выходные стало известно, что бывший президент США Джо Байден борется с агрессивным раком простаты на поздней стадии. Новость о его диагнозе ошеломила мир. У 82-летнего политика обнаружили заболевание после исследования небольшого узелка на простате, показавшее распространение рака на кости.

Джо Байден

Как сообщает MailOnline, мужчины с таким типом рака обычно имеют продолжительность жизни от пяти до десяти лет. Байдену поставили диагноз с баллом Глисона 9, что свидетельствует о высокой агрессивности опухоли и ее способности к быстрому росту и метастазированию.

По данным Prostate Cancer UK, балл 9 означает, что рак может развиваться с умеренно высокой скоростью. Исследования показывают, что только треть мужчин с таким диагнозом живут больше десяти лет после установления заболевания.

Учитывая, что рак у Байдена уже распространился на кости, можно утверждать о четвертой стадии заболевания, которая является одной из самых тяжелых. По статистике Cancer Research UK, только 50% мужчин с такой стадией рака простаты выживают пять лет спустя после диагноза.

По словам Бена Лемба, урологического хирурга из Лондонского фонда NHS, в подобных случаях обычно назначают гормональную терапию, которая направлена на блокировку выработки тестостерона, способствующую росту опухоли. Также используются современные гормональные препараты (ARTA) и химиотерапия.

Специалисты также обращают внимание на то, что поздняя диагностика вызывает вопросы, ведь рак простаты можно обнаружить на ранних стадиях с помощью регулярных анализов крови. По словам профессора радиологии Йельского университета Хауи Формана, агрессивность заболевания указывает на то, что рак мог присутствовать уже давно.

Рак простаты часто выявляется на ранних стадиях из-за проблем с мочеиспусканием, таких как частые позывы или затруднение начала мочеиспускания. Если мужчина замечает изменения в частоте мочеиспускания или возникают трудности с началом процесса, следует обратиться к врачу и сдать тест на ПСА (простатический специфический антиген).

Повышенный уровень ПСА может свидетельствовать о проблемах с простатой, включая рак. Благодаря современным методам лечения и улучшению диагностики выживаемость мужчин с раком простаты значительно возросла: если в 1970-х годах только четверть пациентов переживали год после диагноза, то сейчас этот показатель составляет около 80%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден прокомментировал информацию о том, что у него рак.



