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Сколько раз Трамп уже прекращал военную помощь Украине: чего он на самом деле добивается

Трамп не первый раз прекращает военную помощь Украине

4 марта 2025, 10:45
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Ткачик Олеся

Как отмечает дипломат Александр Хара, американский президент Дональд Трамп уже в третий раз прекратил помощь Украине. По его словам, впервые он это сделал в 2019 году и получил импичмент.

Сколько раз Трамп уже прекращал военную помощь Украине: чего он на самом деле добивается

Дональд Трамп

Затем, говорит Хара, Трамп прекратил помощь на полгода, использовав для этого спикера Джонсона, который привязал выделение помощи Украине для принятия лучшего соглашения на границе с Мексикой.

"Теперь он открыто это сделал. Он заботится больше о жизни российских дикарей, чем об украинцах, защищающих свою жизнь", — говорит Хара.

По его словам, в таких условиях ни президент Владимир Зеленский, ни его "вежливая лексика" не могли и не могут изменить планы Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина организовать Ялту 2.0.

"Зеленского уже обвинили в его нежелании иметь мир. Однако мир, который они нам продают, удовлетворяет все требования Путина, оставляя Украину беззащитной, тем самым поощряя Путина снова вторгнуться. Сколько жизней украинцев будет потеряно в этот раз?" – спрашивает дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира". Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сегодня вы проснулись в мире, где США стали де-факто союзником России в войне против Украины. По его словам, в таких условиях от Украины начнут требовать подписать мирное соглашение со всеми прихотями Кремля, включая территориальные уступки, которые по вчерашним заявлениям Белого дома вполне возможны в обмен на призрачные "гарантии безопасности".




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Источник: https://www.facebook.com/alexander.khara/posts/pfbid07RpVEm1XaYqMeD9YSWVm9H3b99VBB7x3tDZtUcEg7Y6YZ9zT1dDZ5PTtv4VZ4QAzl
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