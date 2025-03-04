Как отмечает дипломат Александр Хара, американский президент Дональд Трамп уже в третий раз прекратил помощь Украине. По его словам, впервые он это сделал в 2019 году и получил импичмент.

Дональд Трамп

Затем, говорит Хара, Трамп прекратил помощь на полгода, использовав для этого спикера Джонсона, который привязал выделение помощи Украине для принятия лучшего соглашения на границе с Мексикой.

"Теперь он открыто это сделал. Он заботится больше о жизни российских дикарей, чем об украинцах, защищающих свою жизнь", — говорит Хара.

По его словам, в таких условиях ни президент Владимир Зеленский, ни его "вежливая лексика" не могли и не могут изменить планы Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина организовать Ялту 2.0.

"Зеленского уже обвинили в его нежелании иметь мир. Однако мир, который они нам продают, удовлетворяет все требования Путина, оставляя Украину беззащитной, тем самым поощряя Путина снова вторгнуться. Сколько жизней украинцев будет потеряно в этот раз?" – спрашивает дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира". Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сегодня вы проснулись в мире, где США стали де-факто союзником России в войне против Украины. По его словам, в таких условиях от Украины начнут требовать подписать мирное соглашение со всеми прихотями Кремля, включая территориальные уступки, которые по вчерашним заявлениям Белого дома вполне возможны в обмен на призрачные "гарантии безопасности".



