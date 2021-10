Сколько ядерных боезарядов у США

Американская организация "Bureau of Arms Control, Verification and Compliance" обнародовала отчет о количестве ядерных боеголовок, которыми располагает страна.

График из отчета о ядерных боеголовках США - скрин экрана

Отчет под названием "Информационный бюллетень: Прозрачность в запасе ядерного оружия США" ("Fact Sheet: Transparency in the US Nuclear Weapons Stockpile") публикует засекреченную информацию. Цель отчета: увеличить прозрачность ядерных запасов, поскольку это поможет нераспространению и способствует разоружению. В бюллетене есть информация о существующем количестве зарядов и о том, как их количество менялось с годами. В последний раз подобного рода данные открывались в 2017 году.

Запасы. В сентябре 2020 США владели 3750 боеголовками. Это — 12% от их количества в 1967 году (31255 шт.) и 17% — от количества 1989 г. (22217 шт.). Годы, указанные в отчете, знаковые. 1967 — через пять лет после Карибского кризиса, когда мир был в шаге от ядерной войны. 1989 — год падения Берлинской стены, начало горбачевской "перестройки" и "новая эра" в отношениях США и СССР.

Демонтаж. Количество боеголовок уменьшается в результате целенаправленного и систематического демонтажа. В течение 1994-2020 гг. демонтировано более 11,6 тыс. боеголовок. С 2017 и до сих пор — более семисот. Ожидают своей очереди "уйти на пенсию" еще две тысячи.

Нестратегическое ядерное оружие. С сентября 1991 США сократили запасы нестратегического ядерного оружия более чем на 90%. По этому виду оружия страна не была обязана отчитываться в соответствии с новым договором СНВ-III с Россией. Однако миру важно знать о ситуации с этими боеголовками: хотя они и меньше по мощности (от сотен до десятков килотонн), чем стратегическое вооружение, но такие же смертельные в составе глубинных бомб, торпед, ракет малой дальности (летят на расстояние от 500 до тысячи километров), минах и тому подобное.

О ядерных запасах других стран можно узнать из отчета Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI). Согласно его данным у России есть 4630 боеголовки, что примерно на 20% больше, чем в США. Подробнее — по ссылке.

