В Службе внешней разведки Российской Федерации утверждают, что британские и французские спецслужбы активно разрабатывают якобы сфабрикованные обвинения против президента США Дональда Трампа с целью воспрепятствовать потенциальным мирным инициативам по урегулированию войны в Украине. Об этом говорится в заявлении прессбюро СВР.

Дональд Трамп

По информации российского ведомства, к созданию компрометирующих материалов якобы привлекают представителей российских оппозиционных организаций и СМИ, признанных в РФ "нежелательными" или "экстремистскими". Речь идет, в частности, о бывших сотрудниках Фонда борьбы с коррупцией, изданиях "Проект" и "Медуза". В СВР считают, что они якобы используются для сбора "грязной" информации о предполагаемых контактах окружения Трампа с российскими политическими и бизнес-структурами.

Особый интерес западных спецслужб, по утверждению российского ведомства, якобы вызывают данные о вероятном сотрудничестве американских бизнесменов с такими компаниями, как "Газпром", "Роснефть", "Ростех" и "Росатом".

Как сообщают в СВР, результаты этих расследований могут быть использованы для дискредитации политики Трампа и сорвания потенциальных переговоров о мире в Украине.

В ведомстве также заявили, что подобные действия со стороны западных партнеров якобы свидетельствуют о повторении старых ошибок. В СВР напомнили, что уже в период первого президентского срока Трампа выдвигались обвинения в связях с Россией, однако они не нашли подтверждения.

В прессбюро СВР заявили, что подобные действия со стороны спецслужб европейских стран направлены на затягивание конфликта в Украине и усложнение поиска путей его мирного урегулирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ угрожают ударить по Лондону ядерным оружием.



