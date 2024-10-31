Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы больше не могут предоставлять Украине оружие без риска для собственной безопасности. Впрочем, военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала назвал такую информацию сомнительной. По его словам, поддержка Украины со стороны США не была столь масштабной, чтобы истощить их арсеналы.

США и Украина

Свитан подчеркнул, что на американских складах хранятся тысячи единиц техники, созданной еще в прошлом веке, которую Украина практически не использует. В частности, зенитно-ракетные комплексы и авиация, включая вооружение для F-16, остаются неиспользованными.

"F-16 может использовать около 120 наименований оружия. Кто это использует? Или мы сильно выгребаем те средства поражения, которые использовались в прошлом тысячелетии в окопных войнах. Единственное, еще нам луки и стрелы не привезли", — отметил Свитан.

По мнению Свитана, в перспективе для Украины важно развивать собственное военное производство и укреплять сотрудничество с Европой. Эксперт считает, что если бы европейские страны могли принимать решение независимо, Украина уже имела бы достаточное количество крылатых ракет. Однако европейские партнеры вынуждены считаться с позицией Белого дома.

Следует напомнить, что администрация Байдена воздерживается от разрешения Украине наносить удары по территории России, поскольку опасается эскалации конфликта. Кроме того, в Вашингтоне заявляют, что у Украины нет достаточного количества ракет ATACMS для значительных изменений в войне, и больше этого оружия пока предоставить не могут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что между Джо Байденом и Владимиром Путиным могли быть заключены тайные договоренности.



