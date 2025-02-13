Скоро признается в любви: Трамп шокировал очередным заявлением о России

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в "Группу семи".

Трамп хочет помириться с РФ. Фото из открытых источников

Американский президент назвал "ошибкой" исключение РФ из G7.

"Я хотел бы, чтобы РФ вернулась в G7. Я считаю, что было ошибкой ее выбросить. Послушайте, дело не в том, нравится Россия или не нравится. Это была "Большая восьмерка". Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, все, о чем вы говорите – это Россия, а они должны сидеть за столом переговоров". Я думаю, что Путин был бы рад вернуться", — заявил Дональд Трамп.

Как известно, в "Группу семи" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Россия участвовала в работе объединения в 1997-2014 гг. К тому времени его называли "Группой восьми" (G8). Россию исключили из G7 после оккупации Крыма в 2014 году. Дональд Трамп неоднократно говорил, что России следует разрешить снова присоединиться к этой группе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.