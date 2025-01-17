Украина продолжает наступление на территории Курской области, используя этот стратегический ход для укрепления позиций перед возможными мирными переговорами. В то же время Дональд Трамп готовится к вступлению в должность президента США, и эксперты уже предполагают, что украинская операция может стать важным козырем в его диалоге с Кремлем. Об этом говорится в статье The Hill.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Украинская армия начала новый этап наступления в Курской области России, используя эту операцию для демонстрации слабых мест русских оборонительных линий и подготовки к возможным мирным переговорам. Это происходит в контексте усиления боевых действий в Донецкой области, где российские войска пытаются закрепить свои достижения к инаугурации Дональда Трампа, нового президента США.

Аналитик Дэвид Кириченко в своей статье The Hill отмечает, что Украина стремится сохранить инициативу на поле боя, одновременно создавая политические рычаги влияния для переговоров с Россией. Первое украинское наступление в Курской области в августе 2024 года вызвало противоречивые оценки, однако тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал стратегическое значение этих действий.

Война перешла в фазу истощения, по словам бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, стала неожиданной для обеих сторон. Россия, невзирая на огромные потери, продолжает вести наступление, демонстрируя готовность жертвовать тысячами жизней. Однако эксперты предостерегают: даже в таких условиях экономические и политические слабости Кремля могут сыграть решающую роль.

Между тем, давление на Россию увеличивается: санкции, экономическая нестабильность и меткие украинские удары по территории РФ заставляют Кремль реагировать. Вопрос лишь в том, сможет ли Трамп использовать эту ситуацию для достижения стратегических преимуществ в переговорах с Путиным.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что путинский режим не ожидает значительных сдвигов в позиции США по войне в Украине, несмотря на заявления о готовности к переговорам. При этом главный рупор Кремля Дмитрий Песков добавил, что Путин имеет огромную поддержку населения, успехи России на фронте тоже влияют на это. Таким образом, Песков намекнул, что внутри России якобы ничто не может мотивировать Путина как можно быстрее завешать так называемую "СВО".