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Следует усилить мобилизацию: у Байдена объяснили, почему Украина теряет территории

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал помощь Украине

19 ноября 2024, 21:00
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Кречмаровская Наталия

Ситуация на фронте сложная – несмотря на сопротивление бойцов, оккупанты медленно захватывают новые территории. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал причиной сложной ситуации для Украины на поле боя проблемы с мобилизацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию PBS News.

Следует усилить мобилизацию: у Байдена объяснили, почему Украина теряет территории

Иллюстративное фото

Салливан прокомментировал решение США о помощи Украине, могли ли Штаты в прошлом сделать что-то иначе – учитывая, что сейчас Украина теряет больше территории, чем когда-либо ранее в этом году.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине танки, разрешили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot. Несмотря на это, по его словам, "Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что говорит о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как она действует на поле боя".

"Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы", — убежден советник Джо Байдена.

При этом Салливан не считает, что если бы Украина получила разрешение на получение какой-либо из систем вооружений раньше, то это существенно не повлияло бы на ситуацию на поле боя.

"Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Аналогично, заметили ли мы заметную разницу в использовании истребителей F-16? Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этом сражении.

Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – убежден Салливан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы получают сообщения о мобилизации женщин.



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