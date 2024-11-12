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Следующие месяцы будут определяющими: тревожный прогноз

После вступления Трампа в должность он может прекратить всю помощь Украине

сегодня, 14:34
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Ткачик Олеся

Западные медиа сообщили, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может ускорить подготовку Украины к возможным переговорам с Россией. Администрация действующего президента США Джо Байдена всего несколько недель, чтобы завершить свои текущие обязательства и передать власть новой команде.

Следующие месяцы будут определяющими: тревожный прогноз

США и Украина

Как рассказал 24 Канала эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, администрация Байдена намерена быстро предоставить Украине 6 миллиардов долларов, ранее предусмотренных для помощи. По предварительным планам, эти средства должны поступить к весне 2025 года, но из-за смены власти в США возникла необходимость завершить передачу финансов еще до дня инаугурации Трампа, который запланирован на конец января 2025 года.

Этот вопрос стал актуален в связи с опасениями, что для администрации нового президента во главу угла могут выйти договоренности с Украиной о возможных уступках в войне. Главной целью для Дональда Трампа, по данным экспертов, будет выяснить, на какие компромиссы готова пойти Украина, и только после этого может рассматриваться продолжение военной помощи.

Сейчас приоритет для Украины – получить 6 миллиардов долларов и оружие, которое продолжает предоставлять действующая администрация Байдена. Как отметил Тарас Жовтенко, в ближайшие месяцы могут быть ключевыми для стабильной военно-технической поддержки США. После передачи власти, вероятно, произойдет смена приоритетов, и Украине, возможно, придется вести переговоры о политических компромиссах.

Если смотреть на ситуацию с такой точки зрения, то ближайшие месяцы будут определяющими для ситуации на фронте, поскольку это основной момент, когда Украина может рассчитывать на стабильную военно-техническую поддержку со стороны США. Дальше начнется перестановка приоритетов", – отметил эксперт.

Таким образом, в будущем будет определяться формат и объем дальнейшей военной помощи, а также возможные изменения поддержки со стороны США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме РФ считают, что Трамп может завершить войну в Украине еще до инаугурации.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-peremig-viborah-shho-mozhe-zminitisya-dlya-ukrayini_n2684005
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