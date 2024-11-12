Следующие месяцы будут определяющими: тревожный прогноз

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Ткачик Олеся
Западные медиа сообщили, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может ускорить подготовку Украины к возможным переговорам с Россией. Администрация действующего президента США Джо Байдена всего несколько недель, чтобы завершить свои текущие обязательства и передать власть новой команде.
США и Украина
Как рассказал 24 Канала эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, администрация Байдена намерена быстро предоставить Украине 6 миллиардов долларов, ранее предусмотренных для помощи. По предварительным планам, эти средства должны поступить к весне 2025 года, но из-за смены власти в США возникла необходимость завершить передачу финансов еще до дня инаугурации Трампа, который запланирован на конец января 2025 года.
Этот вопрос стал актуален в связи с опасениями, что для администрации нового президента во главу угла могут выйти договоренности с Украиной о возможных уступках в войне. Главной целью для Дональда Трампа, по данным экспертов, будет выяснить, на какие компромиссы готова пойти Украина, и только после этого может рассматриваться продолжение военной помощи.
Сейчас приоритет для Украины – получить 6 миллиардов долларов и оружие, которое продолжает предоставлять действующая администрация Байдена. Как отметил Тарас Жовтенко, в ближайшие месяцы могут быть ключевыми для стабильной военно-технической поддержки США. После передачи власти, вероятно, произойдет смена приоритетов, и Украине, возможно, придется вести переговоры о политических компромиссах.
Таким образом, в будущем будет определяться формат и объем дальнейшей военной помощи, а также возможные изменения поддержки со стороны США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме РФ считают, что Трамп может завершить войну в Украине еще до инаугурации.
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