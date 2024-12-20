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"Слишком осторожен и нерешителен": Украина из-за стратегии Байдена уменьшила шансы на победу, - Bloomberg

Руководители в Киеве и нескольких союзнических странах утверждают, что помощь США поступила слишком поздно

сегодня, 10:32
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Клименко Елена

Союзники США считают, что стратегия президента Джо Байдена лишила Украины реальных шансов на победу, сообщает Bloomberg.

"Слишком осторожен и нерешителен": Украина из-за стратегии Байдена уменьшила шансы на победу, - Bloomberg

Джо Байден. Фото: CNN

Несмотря на усилия администрации Байдена по мобилизации ресурсов для поддержки Украины, руководители в Киеве и нескольких союзнических странах утверждают, что помощь поступила слишком поздно. , уже не смогли изменить ситуацию.

"Его намерения были абсолютно правильными — он понимал важность поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Однако его подход часто был слишком осторожным, что задерживало оказание критически важной поддержки, необходимой для изменения хода войны", — отметил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Источники сообщают, что, несмотря на большие усилия США, включая более 90 миллиардов долларов помощи, не удалось создать решающее преимущество. Одной из причин этого была задержка с поставкой передовых вооружений. Относительно немедленного снабжения более мощного оружия сталкивались с осторожностью Вашингтона из-за опасения эскалации, в том числе ядерной.

"У президента есть еще одна особая ответственность. Это его задача — обеспечить Украине все необходимое для защиты, избежав при этом прямого столкновения между ядерными государствами", — подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Эксперты считают, что администрация Байдена фактически избрала стратегию сдерживания России, а не создание условий для победы Украины.

"Российские войска действительно понесут серьезные потери", — заявил в ноябре 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. "Вы должны вести переговоры, когда у вас есть силы, а ваш противник ослаблен".

Однако на тот момент вопросы переговоров оставались закрытыми, поскольку западные политики настаивали, что только Зеленский может решать, когда начинать переговоры.

Задержка с поставками современного оружия, такой как системы ПВО, дальнобойные ракеты и истребители, осложнила ситуацию для Украины.

По словам некоторых союзников США, опасения Байдена относительно возможности ядерной эскалации оказались преувеличенными.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что у Байдена отреагировали на желание Трампа посадить Украину и РФ за стол переговоров.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-20/russia-ukraine-us-allies-say-biden-strategy-was-too-little-too-late-for-ukraine?srnd=homepage-europe
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