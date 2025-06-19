logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Смертельная амеба "съела" мозг женщины в США во время отпуска
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная амеба "съела" мозг женщины в США во время отпуска

Смертельная амеба Naegleria fowleri в Соединенных Штатах убила женщину во время отпуска.

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Трагический случай произошел в Соединенных Штатах, где 71-летняя женщина погибла после того, как во время отпуска воспользовалась водопроводной водой для промывания носа. Причиной смерти стала редкая и опасная амеба Naegleria fowleri, которую еще называют "пожирателем мозга".

Смертельная амеба "съела" мозг женщины в США во время отпуска

Смертельная амеба убила женщину в США Фото из открытых источников

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, женщина подхватила амебу во время кемпинга в Техасе, когда использовала воду из крана своего дома на колесах для гигиенических процедур. Впоследствии выяснилось, что система водоснабжения кемпера не была должным образом продезинфицирована. Это создало идеальные условия для развития опасного организма.

Женщина обратилась к врачам с симптомами головной боли, лихорадкой и изменениями психического состояния. Врачи диагностировали у нее острый первичный энцефалит и менингит, вызванные амебой Naegleria fowleri. Несмотря на немедленное лечение, состояние женщины стремительно ухудшилось и через восемь дней после заражения она скончалась.

Амеба Naegleria fowleri обычно обитает в теплой пресной воде, например в озерах, реках и горячих источниках. Она термофильна, то есть любит высокие температуры около 40 градусов и может выживать в плохо ухоженных или нехлорированных бассейнах. Если Naegleria fowleri проглотить, она не представляет угрозы, но опасность возникает тогда, когда амеба попадает в носовую полость и начинает поедать клетки мозга.

Согласно статистике, за последние 60 лет было зарегистрировано около 450 случаев заражения амебой Naegleria fowleri, треть случаев на юге США. После заражения выжили только семь человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Южной Корее мужчине съел мозг организм из реки.

Также "Комментарии" писали, что из-за климатических изменений в США распространяется смертельная болезнь, разрушающая мозг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.usatoday.com/story/news/health/2025/06/04/brain-eating-amoeba-kills-texas-woman/84032394007/
Теги:

Новости

Все новости