Смертельная амеба "съела" мозг женщины в США во время отпуска

Трагический случай произошел в Соединенных Штатах, где 71-летняя женщина погибла после того, как во время отпуска воспользовалась водопроводной водой для промывания носа. Причиной смерти стала редкая и опасная амеба Naegleria fowleri, которую еще называют "пожирателем мозга".

Смертельная амеба убила женщину в США Фото из открытых источников

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, женщина подхватила амебу во время кемпинга в Техасе, когда использовала воду из крана своего дома на колесах для гигиенических процедур. Впоследствии выяснилось, что система водоснабжения кемпера не была должным образом продезинфицирована. Это создало идеальные условия для развития опасного организма.

Женщина обратилась к врачам с симптомами головной боли, лихорадкой и изменениями психического состояния. Врачи диагностировали у нее острый первичный энцефалит и менингит, вызванные амебой Naegleria fowleri. Несмотря на немедленное лечение, состояние женщины стремительно ухудшилось и через восемь дней после заражения она скончалась.

Амеба Naegleria fowleri обычно обитает в теплой пресной воде, например в озерах, реках и горячих источниках. Она термофильна, то есть любит высокие температуры около 40 градусов и может выживать в плохо ухоженных или нехлорированных бассейнах. Если Naegleria fowleri проглотить, она не представляет угрозы, но опасность возникает тогда, когда амеба попадает в носовую полость и начинает поедать клетки мозга.

Согласно статистике, за последние 60 лет было зарегистрировано около 450 случаев заражения амебой Naegleria fowleri, треть случаев на юге США. После заражения выжили только семь человек.

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