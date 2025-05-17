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Смерти должны прекратиться: Рубио анонсировал важные новости в Украине

Марко Рубио заявил о поддержке договоренности по обмену пленными между Киевом и Москвой

сегодня, 20:00
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Клименко Елена

Государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым приветствовал достижение договоренности о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ, заключенной в Стамбуле.

Смерти должны прекратиться: Рубио анонсировал важные новости в Украине

Фото: из открытых источников

"США представили мощный мирный план по урегулированию войны в Украине. Мы приветствуем прорыв в переговорах и договоренность об обмене пленными. Этот шанс нельзя потерять. Настал момент завершить эту войну", — написал Рубио на платформе Х.

Он также сообщил, что во время разговора с Лавровым передал позицию президента США Дональда Трампа: война, страдания и разрушения должны прекратиться.

Ранее Трамп объявил, что в понедельник утром планирует провести разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. После этого он пообщается с руководителями стран НАТО.

В Стамбуле, в ходе переговоров, Киев и Москва пришли к соглашению о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Информацию подтвердил и представитель российской делегации – помощник Путина Владимир Мединский. Украина уже приступила к формированию списков на обмен.

Портал "Комментарии" писал, что единственным подлинным доказательством готовности России прекратить войну является согласие на полное, безусловное и постоянное прекращение огня, заявления министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что дипломатические события последних дней можно анализировать с трех перспектив – украинской, российской и международной. Украинский взгляд — это последовательная преданность миру и конкретные достижения, в частности, договоренность о возвращении 1000 украинских граждан.



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Источник: https://x.com/SecRubio/status/1923766710752117048
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