СМИ: Что будет происходить в Белом доме в день выборов

В США 5 ноября пройдут выборы президента. Главная избирательная гонка разворачивается между Трампом и Гарисом. А действующий президент Джо Байден в день выборов будет в Белом и проведет спокойный день. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию NBC News.

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В издании сообщают, что сегодня утром у Белого дома строители продолжают возводить трибуны для инаугурационного парада, до которого осталось всего 76 дней. "В Белом доме президент Джо Байден проведет спокойный день выборов, поскольку он ждет, передаст ли он власть женщине, которую он избрал своим напарником, или вернется к мужчине, которого он победил, чтобы выиграть должность четыре года назад", — отмечает издание.

Также СМИ сообщает, что Байден вернулся в Белый дом вчера после того, как провел большую часть выходных в Уилмингтоне, штат Делавер, с последней остановкой предвыборной кампании в своем родном городе Скрентон, штат Пенсильвания, в субботу. Сегодня утром первая леди Джилл Байден начинает день выборов в Уилмингтоне, где она отдаст свой голос лично, а затем вернется к мужу сегодня вечером.

Представитель Белого дома сообщил NBC News, что президент и первая леди будут наблюдать за результатами выборов в резиденции Белого дома вместе с давними помощниками и старшим персоналом. Байден будет регулярно получать обновление о состоянии гонки по всей стране, но не проводит публичных мероприятий”, — отмечает издание.

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