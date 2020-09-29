СМИ: накануне президентских выборов Трамп может попасть под суд

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту практически не платил налоги. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в распоряжении редакции оказалась налоговая декларация президента Америки. Согласно документу, за четыре года Трамп заплатил подоходный налог в размере 750 долларов, что явно не соответствует реальным цифрам заработка американского президента.
Сам президент неоднократно заявлял, что в последние годы его бизнес терпит серьезные убытки и реального дохода у него нет. К тому же, он добавил, что данный документ, который появился у журналистов, не является достоверным источником информации, это просто фейк.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, о чем будут первые дебаты Трампа и Байдена.
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