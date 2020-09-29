СМИ: накануне президентских выборов Трамп может попасть под суд

Президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту практически не платил налоги. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в распоряжении редакции оказалась налоговая декларация президента Америки. Согласно документу, за четыре года Трамп заплатил подоходный налог в размере 750 долларов, что явно не соответствует реальным цифрам заработка американского президента.

Сам президент неоднократно заявлял, что в последние годы его бизнес терпит серьезные убытки и реального дохода у него нет. К тому же, он добавил, что данный документ, который появился у журналистов, не является достоверным источником информации, это просто фейк.

"Я платил все налоги. Не надо распространять неправдивую информацию. Все мои декларации проходят проверки. Давайте дождемся официального решения, а потом будем кричать о моих нарушениях", — ответил Трамп журналистам.

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, о чем будут первые дебаты Трампа и Байдена.









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