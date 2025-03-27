СМИ назвали два фактора, отдаляющих мир в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин не отказывается от своего привычного дипломатического стиля – лжи и угроз.

Трамп чрезмерно доверяет Путину. Фото из открытых источников

Лишь через сутки после прорыва в вопросе моратория на атаки в Черном море, который был достигнут в Эр-Рияде, российские беспилотники налетели на Харьков, разрушив квартиры и магазины, а также ранив 21 человека, пишет издание The Telegraph.

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что прогресс в достижении мира в Украине оказался под угрозой сразу по двум причинам. Он считает, что мирному процессу угрожают две конкурирующие угрозы — нетерпение Дональда Трампа по поводу прекращения огня и ложь Владимира Путина.

По его словам, глава Вашингтона часто критикуют за слишком большую симпатию к российскому лидеру, однако даже Трамп начинает понимать, что Путин водит его за нос.

Журналист отметил, что Путин также может недооценивать вспыльчивый характер Трампа. Он напомнил, что президент США очень чувствителен к унижениям, а его страна имеет огромную экономическую и военную мощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.