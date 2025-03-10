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СМИ узнали, что будут выяснять США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Reuters пишет о том, что США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России

сегодня, 06:52
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Кравцев Сергей

Делегация США собирается использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России, ради прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность

СМИ узнали, что будут выяснять США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что государственный секретарь США Марко Рубио прибудет в Джидду, где возглавит американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что вместе с Рубио будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

"Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны", – говорится в материале.

Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины завершилась спором в прошлом месяце.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.

Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", – отметил чиновник.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-assess-ukraines-peace-stance-saudi-arabia-meeting-2025-03-09/
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