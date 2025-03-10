СМИ узнали, что будут выяснять США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Делегация США собирается использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России, ради прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность
Переговоры. Фото: из открытых источников
Отмечается, что государственный секретарь США Марко Рубио прибудет в Джидду, где возглавит американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что вместе с Рубио будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины завершилась спором в прошлом месяце.
Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования.
Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от переговоров в Саудовской Аравии: от чего зависит их успешность.
Новости