СМИ узнали, что не так с поддержкой США Украины, о которой говорит Трамп

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, а не 350 миллиардов долларов, как утверждает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки", со ссылкой на данные межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгресса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что из них, как подтвердил Пентагон, США прислали Украине 65,9 миллиарда долларов военной помощи, а дополнительные 3,9 миллиарда остаются неизрасходованными.

Также около 58 миллиардов долларов было потрачено в США — эти средства направлялись непосредственно на развитие американской оборонной промышленности. За них либо заменяли старое американское оружие, переданное Киеву, новым оружием американского производства, либо производили новое оружие для Украины.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что общие расходы на войну с Россией с февраля 2022 года составляют около 320 миллиардов долларов.

"Из них 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики, и 200 миллиардов долларов — Соединенные Штаты и Евросоюз. Это стоимость оружия. Это оружейный пакет — 320 миллиардов долларов", — пояснил Зеленский.

В то же время, говорится в материале, Трамп заявлял, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европе Украина обещает вернуть, "тогда как Соединенные Штаты ничего не получат".

По данным Кильского института мировой экономики, которые приводит издание, ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария выделили около 140 миллиардов долларов на помощь Украине, тогда как Соединенные Штаты выделили около 120 миллиардов долларов общей помощи, которая включает военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Если США предоставили Украине примерно на 2 миллиарда долларов больше, чем Европа, военной помощи, то "европейские доноры были основным источником [общей] помощи", особенно когда речь идет о финансовой и гуманитарной помощи, говорится в последнем отчете института.

Цифру, названную Трампом, опровергла изданию и сотрудница Совета по международным отношениям по делам Европы Лиана Фикс. Она заявила, что "эта цифра не соответствует действительности".

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